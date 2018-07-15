Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da geçen sezon Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle âdeta küllerinden doğan Ryan Donk ile geçtiğimiz günlerde tekrar masaya oturulmuştu. İsviçre kampında da takımın en iyilerinden olan tecrübeli orta saha oyuncusu açıklamalarda bulundu. Bu sezon 21 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Donk, “21 maç oynamayı amaçlıyorum ama asıl amacım tüm sezonda oynamak. Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak ve kariyerimi de mümkünse Galatasaray’da sonlandırmak” dedi. Igor Tudor döneminde forma şansı bulamamasıyla ilgili konuşan Donk, “Bu herkesin başına gelebilir ama benim tecrübe ettiğim çok zordu. Futbol oynamak istiyorsunuz. Sizi birisi saha dışında tutunca sahaya geri dönmek çok zor. Ailemin, takım arkadaşlarımın desteğiyle ve çok çalışmayla üstesinden geldim. Şimdi yeni başarılar için çok çalışma zamanı” ifadelerini kullandı.



Aynı kişiyim

Fatih Terim döneminde yeniden şans bulması ve bu fırsatı iyi değerlendirmesini yorumlayan 32 yaşındaki futbolcu, “Teknik direktör sayesinde kazandığım güven ile herkes sahada farklı bir oyuncu görüyor ama aynı kişiyim sadece kendime olan güvenim arttı ve iyi sonuçlar alarak şampiyon olduk” dedi. Akhisarspor ile 5 Ağustos’ta karşılaşacaklarını hatırlatan Donk, “İlk önemli maç Süper Kupa maçı ve ona odaklanmamız lazım. Ben 32 yaşındayım ve ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım. O seviyede oynamak için herkesin çok çalışması lazım” dedi.

GENÇ HOCA GİBİ

Fatih Terim aç ve hırslı

İsviçre’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugün çalışmaların Zürih etabını tamamlayacak. Bir haftalık süreçte takımda birçok oyuncu ön plana çıkarken teknik direktör Fatih Terim de hırsıyla, isteğiyle yeniden şampiyonlukları, Avrupa’da başarıyı ne kadar istediğini âdeta ortaya koydu. Her geçen gün hırsı ve isteği arttı. Terim, taktik anlamda da daha hücumcu ve daha arzulu bir takım oluşturma hedefini gösterdi.



TERİM FAKTÖRÜ

Rüzgâr gibiyim!

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdan teklif almasının ardından fazla düşünmeden kabul ettiğini söyledi. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Nijeryalı futbolcu, "Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ı tercih etmemde etkili oldu ama burada olmamın temel sebebi Fatih Terim'dir. Onunla çalışmak her genç oyuncu için büyük fırsat" dedi. Onyekuru en öne çıktığı özelliğinin ise hızı olduğunu ifade etti.