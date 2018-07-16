Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, Rusların güçlü ekibi CSKA Moskova ile yaptığı hazırlık maçında sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Geçtiğimiz perşembe 0-0 biten Shakhtar Donetsk maçında savunmada hatasız ama hücumda etkisiz olan siyah-beyazlılar, CSKA karşısında ise tam tersi bir görüntü çizdi. Gökhan Töre, Babel, Oğuzhan ve Larin dörtlüsü forvette uyumlu bir görüntü sergilerken, rakip kalede de sık tehlikeli oldu. Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in hücuma verdiği katkı dikkat çekiciydi ancak geri dönmekte zorlanmaları ve Mitrovic ile Necip’in stoperdeki uyumsuzluğu pahalıya patladı. Üstünlüğünü rakibine kabul ettirip oyunu daha çok CSKA’nın yarı alanında oynayan Beşiktaş buna rağmen savunmadaki hatalardan dolayı Tolgay ile öne geçtiği maçta üst üste yediği gollerle soyunma odasına 2-1 geride girdi.



Atamayana attılar!

İkinci yarıda oyuna Vagner Love, Lens ve Mustafa Pektemek girdi. İlk yarının en iyi isimlerinden Tolgay Arslan çıkıp Mustafa Pektemek oyuna dahil olunca Beşiktaş’ın sistemi değişti. İlk 45 dakikada sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar geri alanda bir kişi daha eksilince kaçırdığı gollerin cezasını çabuk çekti. Önce Gökhan Gönül boş kaleye atamadı, sonrasında Caner’in şutu direkte patladı, ardından CSKA’nın golü geldi. Gökhan Gönül’ün geri dönemediği kanattan gelişen hızlı atakta Mitrovic ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı: 1-3. Son 20 dakikada Gönül, Medel ve Larin çıkarken Adriano, Orkan Çınar ve Dorukhan Toköz oyuna girdi. 75’te bu defa Caner Erkin geri dönemedi ve Chalov’un golüyle skor 4-1 oldu. Kalan sürede de skor değişmedi. Beşiktaş Avusturya’daki 3. hazırlık maçında yarın İngiltere Championship takımlarından Reading ile karşılaşacak.



HOCASI ‘YARDIMCI’ OLMUŞTU

Tolgay’dan Mansız golü!

Tolgay Arslan maçtan önce Beşiktaş’ın resmi instagram hesabına yaptığı açıklamada, İlhan Mansız’ın son vuruşlardaki eksikliği sebebiyle kendisini çalıştırdığını söylemişti. Ceza sahası dışından şut atmakta çekingen olan Tolgay dün yaklaşık 25 metreden attığı harika golle, siyah-beyazlı takımda oynadığı dönemde uzaktan golleriyle de hatırlanan İlhan Hoca’sını iyi dinlediğini gösterdi.



TOPU BOŞ KALEYE ATAMADI...

Ne yaptın öyle Gökhan Gönül?

Dünkü maçta hucüma yaptığı katkıyla dikkat çekerken, geriye dönmekte ise sıkıntı yaşayan Gökhan Gönül, karşılaşmanın 51. dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı. Karşı karşıya pozisyonda kaleciyi çalımlayan Gökhan, bomboş kalenin içine atmak yerine topu direğe nişanladı. Tecrübeli oyuncu 70’te yerini Adirano’ya bıraktı.



MEDEL, RAKİBE SALDIRDI

Çıldıran Pitbull ucuz kurtuldu

Kampın en çalışkan isimlerinden olan ve sezona hazır bir görüntü çizen Gary Madel, dünkü maçta sinirlerine hâkim olamadı. İlk yarının uzatma dakikalarında girdiği iki mücadele sonrası Vitinhoya saldıran Şilili oyuncuyu takım arkadaşları, zor sakinleştirdi. Medel bu olaydan kartsız kurtuldu. Sonrasında da teknik ekipten uyarı aldı.