Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 63 ilden 1047 sporcu katılırken İhlas Koleji öğrencisi Elif Kömürcü 24 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Küçük yaştan bu yana judo yaptığını söyleyen Elif Kömürcü şampiyon olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Judoda milli takım seviyesine ulaşmayı çok istediğini söyleyen minik sporcu hedefinin ülkemizi milli forma ile temsil etmek olduğunu ifade etti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Türkiye Şampiyonu olan Elif Kömürcü’yü tebrik etti. “15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen bu turnuvadan şampiyon olarak dönen altıncı sınıf öğrencimiz Elif Kömürcü’ye İhlas Koleji ailesi olarak teşekkür ediyorum. Kendisi bizleri çok mutlu etti. Ülkemiz değerli bir sporcu daha kazanacak. Bu vesileyle de 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.” diyen Yeltekin, Kömürcü’ye bundan sonraki şampiyonalarda başarılar diledi.