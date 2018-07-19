Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Fikret Orman, Avusturya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada oyuncu ile sözleşmenin fesh edildiğini açıkladı.Fikret Orman açıklamasında, "Mertcan Çam ile yaptığımız anlaşmayı feshettik. Kendisi anlaşma şartlarına uymadı." ifadelerine yer verdi. Beşiktaş'ın, Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam'ı transferi uzun süre konuşulmuştu. Beşiktaş'ın Mertcan Çam için Trabzonspor'a 885 bin dolar fesih bedeli ödediği ortaya çıkmıştı. (Sporx)