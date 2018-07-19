Başkan Fikret Orman, Avusturya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada oyuncu ile sözleşmenin fesh edildiğini açıkladı.Fikret Orman açıklamasında, "Mertcan Çam ile yaptığımız anlaşmayı feshettik. Kendisi anlaşma şartlarına uymadı." ifadelerine yer verdi. Beşiktaş'ın, Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam'ı transferi uzun süre konuşulmuştu. Beşiktaş'ın Mertcan Çam için Trabzonspor'a 885 bin dolar fesih bedeli ödediği ortaya çıkmıştı. (Sporx)
Fikret Orman: 'Mertcan Çam ile sözleşmeyi feshettik'
19.07.2018 - 10:58 | Son Güncelleme: 19.07.2018 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transferi büyük tartışma olan Mert Çam'la ilgili siyah beyazlılarda flaş bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.
Etiketler : fikret orman,spor haberleri,
572392 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/572392.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
0
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0
0
0
0
0
0
2
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
12.8.2018
Mke Ankaragücü - Galatasaray
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
12.8.2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
12.8.2018
Sivasspor - Alanyaspor
12.8.2018
Beşiktaş - Akhisarspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Kayserispor - Antalyaspor
12.8.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
12.8.2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantep BB
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Karabükspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0