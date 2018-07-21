Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu transferleriyle takımı gençleştirme operasyonuna başlayan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu’nun genç futbolcuların gelişimine sağladığı katkı güven veriyor. Beş senede üç şampiyonluk elde ettiği PSV’de genç oyunculara forma vermekten çekinmeyen Hollandalı teknik adam bu oyuncuların gelişiminde büyük rol oynadı. PSV’de oynattığı gençlerden üst düzey performans almayı başaran ve bu oyuncuların beş büyük ligdeki bol paralı takımlara satılmasını sağlayan Cocu, PSV’nin ekonomisini güçlendirdi.



Sıra Fener’de

Son yıllarda özellikle sattığı oyunculardan büyük bir ekonomik gelir elde eden PSV, Cocu yönetiminde hem oyuncu yetiştiren hem de şampiyonluklar yaşayan bir takım oldu. Genç oyuncu yetiştirmeye ve altyapıya büyük önem veren Fenerbahçe yönetiminin bu özellikleri nedeniyle tercih ettiği genç teknik adamın şimdiki hedefiyse bu başarılarını Fenerbahçe’de de tekrarlamak. Sarı-lacivertliler de bu kapsamda, Berke Özer ve Barış Alıcı transferleriyle Türk futbolunun potansiyeli yüksek iki ismini kadroya kattı.



Elif, Oğuz ve Ozan da var...

Fenerbahçe yönetimi, bu oyuncuların kalitesi kadar Cocu’nun genç oyuncu yetiştirme konusundaki hünerlerine de güveniyor. Kadrosunda Berk ve Barış’ın yanı sıra Elif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ozan Tufan gibi önemli genç oyuncular bulunan Fenerbahçe’de yönetim ve taraftar şimdi bu oyuncuların Cocu ile göstereceği gelişimi bekliyor.

Jürgen Locadia

Cocu’nun göreve geldiği 2013-2014 sezonunda sadece 20 yaşında olmasına rağmen kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına giren Locadia o sezon attığı 13 golle dikkat çekti. O tarihten beri düzenli olarak oynayan yıldız oyuncu 2017-2018 sezonunun devre arasında 17 milyon avroya Premier Lig takımlarından Brighton’a transfer oldu.



Davy Pröpper

2015-2016 sezonu başında PSV’ye 4,5 milyon avroya transfer olan Pröpper, kısa sürede Cocu ile seviye atlayan oyunculardan biri oldu. Pröpper de tıpkı Locadia gibi geçen sezon Brighton yolunu tutarken takımına 13 milyon avro kazandırdı.



Jeffrey Bruma

Cocu’nun ilk sezonunda 3,5 milyon avroya kadrosuna kattığı Bruma, henüz 22 yaşında olmasına rağmen o sezon 42 maçta forma şansı buldu. Cocu’nun en güvendiği oyuncular arasında yer alan Bruma, 2016-2017 sezonunda 11,5 milyon avroya Wolfsburg’a transfer oldu.



Memphis Depay

PSV’de sergilediği üst düzey futbol ve Cocu yönetiminde iki senede attığı 41 golle parladı. 34 milyon avro gibi büyük bir bedelle Manchester United’a satıldığında sadece 21 yaşındaydı.



G. Wijnaldum

Liverpool orta sahasında bu sezon 50 maça çıkan Wijnaldum da PSV’den Cocu döneminde ayrılan isimlerden. 2014-2015 sezonunda forma giydiği 44 maçta attığı 18 golle Wijnaldum’un Newcastle’a transfer bedeliyse 20 milyon avroydu.



Zoet, Lozano...

Cocu’nun 22 yaşında kaleyi teslim ettiği Jeroen Zoet sergilediği istikrarlı performansla Hollanda Millî Takımı’na düzenli olarak davet edilen bir futbolcu oldu. Meksikalı Hirving Lozano PSV formasıyla boy gösterdiği Avrupa’daki ilk sezonunda 19 golle sınıfı geçerken, bu gollerin bir kopyasını da Dünya Kupası’nda Almanya filelerine bıraktı. Kolombiyalı defans oyuncusu Santiago Arias Kolombiya’nın Dünya Kupası’nda oynadığı dört maça ilk 11’de başlarken, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin en az 15 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Sevgililer buluşuyor

Hazırlık kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu akşam Ülker Stadı’nda Hollanda ekibi Feyenoord’la hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe, yeni sezonda ilk defa taraftarının önüne çıkacak. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşma Spor Smart’tan ekranlara gelecek. Takıma bu sezon dâhil olan isimler, ilk defa Kadıköy’ün çimlerine ayak basacak. Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Robin van Persie de sarı-lacivertli takıma karşı oynayacak. Takımlarıyla buluşmayı dört gözle bekleyen taraftarlar, bütün biletleri tüketti, Feyenoord maçında tribünlerin dolu olması bekleniyor.

VAR brifingi!

MHK üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, dün Samandıra’da Fenerbahçe takımına yeni sezonda uygulanacak sistemle ilgili geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Eğitimde VAR’ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamalarının detayları anlatıldı.