Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi hangi takım oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımla eşleşti? sorularının cevabı bu haberde yer alıyor. Galatasaray ile birlikte ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Portekiz devi Benfica ile eşleşti. İşte Benfica ile ilgili detaylar...

DİĞER EŞLEŞMELER İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turunda Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile eşleşti.

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk maç 7 ya da 8 Ağustos tarihinde Portekizde, rövanşı ise 14 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.

Bu turu geçen takım, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalacak. Elenen takım ise Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.

EŞLEŞMELER

Benfica - Fenerbahçe

Slavia Prag - Dinamo Kiev

PAOK-Basel eşleşmesinin galibi -Spartak Moskova

Standar Liege - Ajax-Sturm Graz eşleşmesinin galibi

Fenerbahçe ilk maçı 7-8 Ağustos'ta Portekiz'de, rövanşını 14-15 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.