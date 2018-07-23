Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Milan Rapaic, U21'de forma giyen oğlu Boris Rapaic için Comolli ile görüştü.

Fenerbahçe'nin altyapısında yer alan Boris Rapaic'in babası Milan Rapaic, yönetimle yaptığı görüşmede oğlunun alacağı ücret konusunda anlaşma sağlayamadı. Altyapıda forma giyen Boris Rapaic ile yollar ayrıldı.





1 MİLYON LİRA TALEP EDİLDİ



Boris Rapaic'in babası sarı-lacivertli eski futbolcu Milan Rapaic, Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerde oğlu için yıllık 180 bin euro (yaklaşık 1 milyon lira) istediği, Comolli'nin bu rakamı kabul etmediği öğrenildi.

Comolli'nin son olarak Rapaiç'i kiralayabileceklerini ifade etse de bu teklif de Rapaiç cephesinden kabul edilmedi. Fransız futbol adamı bu gelişmelerin ardından Rapaiç'le yolları ayırdı.

Eski yönetim Boris Rapaic için Hajduk Split'e 250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemişti. Anlaşma sağlanamayan genç golcü bedelsiz olarak Fenerbahçe’den ayrıldı.