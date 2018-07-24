Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemesinde karşılaşacağı Faroe Adaları temsilcisinin teknik direktörü Jakup a Borg’dan Türkiye gazetesine iddialı açıklamalar geldi. Takımın 500 bin avroluk piyasa değerine, 5 bin kişilik stadına, Avrupa’da bu zamana kadar 2. ön elemeyi bile geçmeyi başaramamasına ve futbolcularının yarı profesyonel olmasına aldırış etmeyen 38 yaşındaki teknik adamın tur değerlendirmesine bir bakalım. Her zaman umutlu olduklarını ve hayal kurmaları gerektiğini söyleyen genç çalıştırıcı “Futbolda her şeyin ihtimal dahilinde olduğunu biliyoruz. Geçen sezon büyük Türk kulüplerinin küçük takımlar karşısında Avrupa’dan erken elendiğini öğrendim. Biz de şansımızı zorlayacağız. Tur için umutluyuz. Elbette finansal açıdan çok küçük bir kulübüz ama dünyanın en büyük takımlarından birine karşı oynayacak olmamız bile bizim için büyük bir fırsat” dedi.



"Çok heyecanlandık”

Geçen sezon şubat ayındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Vodafone Park’ta izlediğini ve hayatındaki en fantastik stat atmosferine şahit olduğunu belirten Jakup a Borg “Beşiktaş taraftarı gördüklerim arasında kesinlikle en iyisi” sözlerini kullandı. Rakiplerinin sezon öncesi yıldız oyuncularını kaybettiğini ancak yine de çok büyük futbolculara sahip olduğunu belirten Borg, siyah-beyazlıların gücünü koruduğunu söyledi. Oyuncularına önceki turda Karadağ takımı Titograd’la yapacağı maç öncesi “Büyük bir takıma karşı oynamanız sizin için bir fırsat. Bu motivasyonu kullanın” dediğini söyleyen 38 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’a karşı da aynı yönetemi deneyeceğini belirtti. Kura çekiminde Beşiktaş’ı gördüklerinde çok heyecanlandıklarını da söyleyen Borg “Yarı profesyonel futbolcuları bulunan bir Faroe Adaları takımı için bu eşleşme çok önemli fırsat” sözlerini kullandı.

Takım ruhu faktörü

B36 Torshavn’ın 26 yaşındaki orta saha oyuncularından Robert Hedin Brockie de teknik direktörü Jakup a Borg gibi tur için inançlı. Beşiktaş’ı eleyebileceklerine inandığını belirten Brockie “Çok iyi bir takım ruhuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden tur için umutluyum” dedi.



Futbol ikinci meslekleri

Faroe Adaları temsilcisinin futbolcuları hem çalışıyor, hem de futbol oynuyorlar. Kadrosunda öğrencilik yapan oyuncularının fazlalığı dikkat çekiyor. Çoğu futbolcusunun da başka mesleklere sahip olması ilginç ayrıntılar olarak göze çarpıyor.

Kaleci Fabri Ada’ya gitti

Transferde de hareketli günler yaşayan Beşiktaş’ta İspanyol kaleci Fabri takımdan ayrılarak İngiltere’nin yolunu tuttu. Siyah-beyazlı kulüp de Premier Lig eibi Fulham ile Fabri’nin transfer için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. İngiliz ejibinin Beşiktaş’a bu transfer için 6,4 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. İspanyol file bekçisi sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün Fulham ile resmî sözleşmeye imza atacak.

Liverpool yola çıktı

Beşiktaş’ın yıldızı Vida için şimdi de İngiliz devi Liverpool girdi. Premier Lig ekibinin yöneticilerinin, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Hırvat stoper için resmi teklifte bulunacağı öğrenildi. Liverpool eğer bu transferi geçekleştirirse Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatistan’ın stoperleri Lovren ile Vida’ya sahip olmuş olacak. Beşiktaş daha önce bir başka Premier Lig takımı West Ham’ın Vida için yaptığu 21 milyon avroluk teklifi reddetmişti.

Geliyorlar

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile eşleşen Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn, eşleşme sonrası ilginç bir video paylaşarak, ‘Come to Beşiktaş’ kampanyasına atıfta bulunmuş ve “Beşiktaş geliyoruz” mesajı yollamıştı.