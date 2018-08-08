Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Martin Skrtel, Benfica karşısında Fenerbahçesavunmasını ayakta tutan isim olarak dikkat çekti.
Hava toplarında rakiplerine üstünlük kuran Slovak savunmacı, yaptığı kritik müdahalelerle farkın artmasını engelledi.
Skrtel ayrıca Benficalı oyuncularla girdiği ikili mücadelelerin çoğundan galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin en iyi ismi!
08.08.2018 - 01:28 | Son Güncelleme: 08.08.2018 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Benfica karşısında Martin Skrtel, yaptığı kritik müdahaleler ile takımın en iyisi olarak dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Martin Skrtel, Benfica karşısında Fenerbahçesavunmasını ayakta tutan isim olarak dikkat çekti.
Etiketler : fenerbahçe,portekiz,
575248 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/575248.aspx
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Bursaspor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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Göztepe
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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13
Konyaspor
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Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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17
Malatyaspor
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12.8.2018
Beşiktaş - Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
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0
3
Afjet Afyonspor
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4
Altay
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0
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0
5
Altınordu
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0
0
0
6
Balıkesirspor
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0
0
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0
7
Boluspor
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8
Denizlispor
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9
Elazığspor
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10
Eskişehirspor
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Gaziantep BB
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12
Gençlerbirliği
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0
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Giresunspor
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14
Hatayspor
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0
15
Karabükspor
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0
0
0
0
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniyespor
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İstanbulspor
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