Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Martin Skrtel, Benfica karşısında Fenerbahçesavunmasını ayakta tutan isim olarak dikkat çekti.

Hava toplarında rakiplerine üstünlük kuran Slovak savunmacı, yaptığı kritik müdahalelerle farkın artmasını engelledi.

Skrtel ayrıca Benficalı oyuncularla girdiği ikili mücadelelerin çoğundan galip ayrıldı.

