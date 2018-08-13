Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada bitiren Beşiktaş ligdeki ilk maçında Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor ile karşılaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş, LASK Linz maçının kadrosunu bozmadı. Beşiktaş rakibi kendi yarı sahasına hapsederek başladı maça ve ardı ardına gol pozisyonları buldu. İlk fırsatı 5. dakikada müsait pozisyonda topa iyi vuramayan Lens harcadı. Ardından Gökhan Gönül’ün kalenin 3 metre önünden çektiği şut Mustafa Yumlu’ya çarptı. Larin de kaçıranlar kervanına eklendi ve net pozisyonda kötü vurdu. Siyah-beyazlılar aradığı golü 38. dakikada buldu. Oğuzhan sol kanatttan adrese teslim bir orta yaptı, Pepe kafasını çok iyi kullanarak ağları havalandırdı: 1-0. Kartal kanatlarıyla rakibini silkeliyordu. 43. dakikada Lens’in sağdan verdiği pası Babel kolayca ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.



Necip’in hatası

Akhisarspor ikinci yarıya gol pozisyonu bularak başladı. Seleznov’un ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Tolga Zengin kornere çeldi. Ukraynalı golcü 56’da Necip’in hatasını affetmedi ve rakibinden aldığı topu ağlara göndererek farkı 1’e indirdi. Gökhan Gönül 62. dakikada harika ortaladı, Babel’in kafa şutu direğe takıldı. Hemen ardından Manu kaleci ile karşı karşıya kaldı ama kötü bir vuruş yapınca beraberlik fırsatı kaçmış oldu. Şenol Hoca 63’te etkisiz olan Larin’i çıkarıp Love’u oyuna aldı. Yaptığı hatalar sebebiyle konsantrasyonu düşen Necip’i orta alana alan Güneş, stopere ise Medel’i çekti. Roco oyuna girince Medel yeniden ortaya geçti. Son dakikalarda Vagner Love da net bir fırsatı harcadı ve Beşiktaş ikinci yarıda sıkıntı yaşadığı maçı 2-1 kazanarak lige 3 puanla başlamış oldu.

EN SON AKHİSAR’A

Seri 45 maça çıktı

Beşiktaş, ligde iç sahada 45 maçtır mağlup olmuyor. Siyah-beyazlılar son mağlubiyetini 2015-16 sezonunun 13. haftasında bugünkü rakibi Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak almıştı. Ardından Beşiktaş iç sahada çıktığı 45 karşılaşmada 38 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.



TARAFTARIN GÖNLÜNE GİRDİ

Lens alkışlarla çıktı

Geçen sezon tribünlerden hayli tepki çeken Lens dün oyundan alkışlarla çıktı. Sol arka baldırının çekmesi üzerine yerini Adriano’ya bırakan Lens, “Geçen sezon en iyi sezonum değildi. Bu sezon daha iyisini yapmak için çok çalışıyorum. Umarım bu sezon, geçen sezondan daha iyi geçecek.”

DÖVSELER BİR YERE GİTMEM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından, “Oyun olarak üç puanı hak ettik. Golü yedikten sonra panik başladı. Orta sahada top tutamayınca oyundan düştük. Fakat oyunun geneline bakıldığında iyiydik” dedi. Fakat Güneş’in asıl çarpıcı sözleri yönetimle ilgiliydi. Tecrübeli hoca, Başkan Fikret Orman’ın transfer konusunda Divan’da sarf ettiği, “Şenol Güneş yönetimin üzerinde değil” sözlerinin sorulması üzerine, “Başkan doğru söyledi. Ben bir çalışanım. Fikirlerimi söylerim ama saygısızlık yapmam. Ben ölümüne işimi yaparım” vurgusu yaparken, “Mukavelem devam ettikçe başkanla çalışmak isterim. Sezon sonu dövseler gitmeyeceğim. Transfer planlamasını en iyi bizim başkan yapıyor. Şimdi de benim için yağcılık yaptı diyecekler” açıklamasında bulundu.