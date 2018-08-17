İspanya'nın önde gelen gazetelerindne AS İspanyol golcünün, Monaco ile sözleşme imzalamak olduğunu belirtti.
Negredo kahraman gibi veda ediyor başlığıyla verilen haberde, Negredo, takımdan gönderilmek istenmesine rağmen 90'ncı dakikalarda attığı golle Beşiktaş'ın elenmesini önledi. İspanyol forvet Monaco ile sözleşme imzalamak üzere" ifadeleri kullanıldı.
Negredo için flaş iddia
17.08.2018 - 01:20 | Son Güncelleme: 17.08.2018 - 01:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile oynadığı karşılaşmada 90+1'inci dakikada attığı golle takımını ipten alan Negredo için ülkesi İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.
İspanya'nın önde gelen gazetelerindne AS İspanyol golcünün, Monaco ile sözleşme imzalamak olduğunu belirtti.
Etiketler : negredo,beşiktaş,
576541 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/576541.aspx
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0
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Ankaragücü
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0
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1
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Giresunspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
İstanbulspor
1
1
0
0
4
3
1
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Altay
1
1
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1
0
1
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5
Boluspor
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1
0
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