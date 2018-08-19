Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanların en yankı uyandıran transfer operasyonuyla Galatasaray’a imza atan Emre Akbaba’nın rüyaları gerçek oldu. Fenerbahçe’nin 2,2 milyon avroluk teklifine hayır deyip 1,75 milyon avroya Florya’ya koşan Emre çarpıcı hayat hikâyesiyle de şimdiden masalsı bir kariyere ulaştı. İşte Emre’nin Paris’te başlayan, Florya’da süren hayat hikâyesinden ve TamSaha’ya verdiği röportajdan öne çıkan pasajlar… Emre, 4 Ekim 1992 tarihinde Paris’te dünyaya geldi. Memleketi Bitlis-Adilcevaz. Ailesi çalışmak için Fransa’ya göçmüş. Paris’te çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ve çetelerin kol gezdiği, her gün olay çıkan bir gettoda büyüdü. Babası terzi ve stilist. Annesi ise ev hanımı. İki ablası, bir de erkek kardeşi var.



20’sinde profesyonel

Futbola meraklıydı. Fransa’da amatör takımlarda oynadı ancak orada profesyonel olamadı. Frankfurt ve Lyon’da yapılan seçmeler sonucunda Alanya’dan davet aldı. Şansını denemek için 18 yaşında tek başına Türkiye’ye geldi. Önce Alanyaspor’da sonra Antalyaspor’da denendi. Ancak Antalya kampındayken baygınlık geçirdi. Bunun üzerine Fransa’ya geri dönmek zorunda kaldı. 1 yıl daha Fransa’da U19 liginde oynadıktan sonra ikinci defa Antalyaspor için Türkiye’ye geldi. 6 aylık deneme süresi sonrasında önce K.Maraş BB’ye, bir sene sonra da Alanyaspor’a kiralandı. Antalyaspor düşüp, Alanyaspor çıkınca Alanya’da kaldı. Burada Saffet Susic’le hayatı değişti.



Zidane hayranı

Futboluyla adından kısa sürede bahsettirmeyi başaran Emre Akbaba, Fatih Terim tarafından da ilk defa A Millî Takımı’na alındı. Fransa’da büyüdüğü için Fransızcayı ana dili gibi konuşuyor. Ayrıca iyi derecede İngilizce de biliyor. Fransa’da büyüyen 20’li yaşlardaki her göçmen gibi onun da futbol kahramanı Zinedine Zidane. Zidane’ın oyun bilgisi, top hâkimiyeti ve inanılmaz yeteneklerine hayrandı. Hayali hep Galatasaray’da oynamaktı. Fenerbahçe 2,2 milyon avro teklif etmesine rağmen, sarı-kırmızılıların 1,75 milyon avrosuna ‘tamam’ deyip Florya’nın yolunu tuttu. Emre daha 6 yıl önce amatör bir futbolcuyken şimdi Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek…

Hayallerimin takımındayım

G.Saray’ın yeni transferleri Emre Akbaba, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru ve Yuto Nagatomao için dün TT Stadı’nda imza töreni düzenlendi. Transfer döneminin flaş ismi Emre Akbaba, hayallerinin takımına geldiğini söyledi. Emre, “Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarın sevgisini gördüm, bir an önce parçalıyı giymek için sabırsızlanıyorum. İki gün benim için zor geçti. G.Saray’a gelmek konusunda ısrar ettim ve sonunda gerçekleşti. F.Bahçe ve Başakşehir ile de görüşmelerimiz oldu. Ama ben hep hayallerimin takımında olmayı istedim. Hedeflerim bu formayla kupalar kazanmak” dedi. Emre, 20 numaralı formayı giyecek.

Onları unutmuşuz!

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde bir itirafta bulundu. Cengiz, “Ben imza törenini Emre Akbaba için düşünüyordum ancak Henry’nin, Nagatomo’nun ve Muğdat’ın da imza törenlerinin yapılmadığını gördük. O yüzden toplu bir imza töreni düzenliyoruz” dedi.