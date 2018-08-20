Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım şunları söyledi:

"Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe iyi bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Ama başkanlıkta ve yöneticilikteki kadar ilgi ve alakam olmaz. Ve hiçbir zaman da Fenerbahçe politikalarının içinde bundan sonra yer almam. Benim düşüncelerim ayrıdır. Gelen yönetimler rahatça çalışırlar, görevlerini yaparlar, daha sonra gelen insanlara devrederler. Ben bundan sonra Fenerbahçe'yle ilgili, bana sataşılmadığı müddetçe, bana karalama yapılmadığı sürece Fenerbahçe'yle ilgili hiçbir yorumda bulunmam, ve hiçbir konuda da fikrimi beyan etmem. Ama bana karşı yalan, yanlış şeyler söylenirse onlara cevabını veririm. Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır."

"NORMALDE BIRAKMAM LAZIM"

Ali Koç'a kırgın olmadığını belirten Aziz Yıldırım "Benim için bitmiştir. Takılacak bir konum yok. 20 yıllık başkanlık yaptım. Son süreçte de kendimi mecbur hissettiğim için yapayım diyordum. Normalde bırakmam lazımdı çünkü ben Fenerbahçe'ye yaptım yapacağımı yani." ifadelerini kullandı.