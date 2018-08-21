Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Valencia ile Atletico Madrid, Mestalla'da karşı karşıya geldiler. Atletico, deplasmanda öne geçse de Valencia'nın golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid, karşılaşmanın 26. dakikasında Angel Correa'nın golüyle öne geçti ve ilk yarı Atletico'nun üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Valencia, 56. dakikada Rodrigo ile eşitlik sayısını buldu. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve iki takım 1 puan aldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta sahasında Vallecano'yu konuk edecek. Valencia ise deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.