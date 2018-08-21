Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Giuliano’nun Nassr’a transferiyle birlikte maddi anlamda eli güçlenen Fenerbahçe stoper transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli takımın M. City’de kadroda düşünülmeyen ve kontratının son senesine giren Eliaquim Mangala’yı kadroya katmaya yakın olduğu ifade edilirken bu oyuncunun da transfere sıcak baktığı kaydedildi. Mangala’da bir pürüz çıkması hâlinde Celtic’in Belçika Millî Takımı’nda da forma giyen stoperi Dedryck Boyata’ya (Sosyal medyada F.Bahçe’yi takibe aldı) yönelecek sarı-lacivertlilerde orta saha için gündeme gelen son aday ise Renato Sanchez oldu.



Sanchez kiralanabilir

Bayern Münih’in Thiago Alcantara, Leon Goretzka, Corentin Tolisso ve James Rodriguez’den oluşan orta saha rotasyonunda forma şansı oldukça az görünen Portekizli oyuncusunu kiralamak isteyen Fenerbahçe’nin bu transferde önemli aşama kaydettiği öğrenildi. Teknik direktör Phillip Cocu’nun da Sanchez’in orta sahadaki 8 numara eksikliğini gidereceğine inandığı ve Comolli’nin bu transfer için büyük bir çaba harcadığı kaydedildi. 21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Premier Lig takımlarından Swansea’de tamamlamıştı.

Ramirez yalan çıktı

F.Bahçe, Ekvadorlu sol bek Cristian Ramirez’in transfer edeceği yönündeki iddiaları yalanladı. Ancak Hasan Ali’nin performansından memnun olmayan Cocu’nun sol bek istediği ve arayışların sürdüğü biliniyor.