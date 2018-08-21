Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Son olarak F.Bahçe’den Giuliano’yu kadrosuna katan Suudi Arabistan takımı Al Nassr, Beşiktaş’ın santrforu Alvaro Negredo’yu transfer etmek için Beşiktaş’a resmî teklif getirdi. Sezon öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş’in, “Negredo’yu istemiyorum. Kalırsa yıllık ücreti (4,3 milyon avro) takımı bozar” dediği İspanyol yıldızın Al Nassr’a satışında kulüpler 1,5 milyon avro bonservis bedelinde anlaştı ve Başkan Fikret Orman Suudi Arabistan ekibinin yöneticileriyle el sıkıştı. Fakat futbolcunun eşi Moreno Negredo, yeni bebekleri olduğu için bu transfere karşı çıkıyor. Bayan Negredo eğer bu ülkeye gitmeye ikna edilebilirse transferin bugün gerçekleşeceği ve Al Nassr’dan yıllık 5 milyon avro kazanacak olan Matador’un siyah-beyazlı takımdaki arkadaşlarıyla vedalaşacağı öğrenildi.



İlk aday Gomez

Siyah-beyazlı yönetim Negredo’nun kurtulacağı yıllık ücreti ve bonservis bedeliyle birlikte bu transferden yaklaşık 6 milyon avro kazanacak ve ilk iş olarak yeni santrfor konusunu çözecek. Beşiktaş’ta Vagner Love’un Göztepe’ye kiralanması için İzmir ekibiyle anlaşıldığı gelen bilgiler arasında. Negredo ve Love’un yıllık getirisiyle rahatlayacak olan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’in istediği transferleri de bitirmek üzere son aşamaya geldi. Forvet konusunda ilk adayın Beşiktaş taraftarının unutamadığı Mario Gomez olduğu belirtildi. Futbolcuyla temaslar sürüyor.

Ozzy’nin keyfi yok

Talisca’nın takımdan ayrılmasından sonra bu sezon 10 numara pozisyonunda yalnız kalan Oğuzhan beklentileri karşılayamıyor. Avrupa’daki LASK maçının ardından ligdeki BB Erzurum karşısında da oyundan erken alınan yıldız futbolcunun morali bozulurken, Şenol Güneş Ozz’ye alternatif arıyor.



Caner’in mutlu günü

Beşiktaş’ın millî oyuncusu Caner Erkin, ikinci kez baba oldu. Yıldız futbolcunun geçen yıl evlendiği Şükran Ovalı bir kız bebeği dünyaya getirdi. Çiftin, kızlarına Mihran Elâ adını verdiği öğrenildi. Kızlarını dün sabah kucaklarına alan Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftini dostları yalnız bırakmadı.



Partizan maçı seyircisiz

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında perşembe günü Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Partizan seyircisinden mahrum kaldı. UEFA, Tottenham maçındaki ırkçı söylemlerden dolayı kulübe seyircisiz oynama cezası verdi. Bu arada Partizan, Gençlerbirliği’nden Scekic’i renklerine bağladı.