Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala hareketli saatler yaşayan Galatasaray, hedeflerine geç de olsa bir bir ulaşıyor. Geçen hafta Emre Akbaba transferini bitiren Galatasaray, önceki gün de eski oyuncusu Badou Ndiaye’yi kiraladığını resmen duyurdu. Bafétimbi Gomis’i gönderdikten sonra santrfor bölgesinde Anthony Modeste ile el sıkışan sarı-kırmızılılar, bu transferi de resmiyete kavuşturmasıyla kadrodaki yabancı sayısı 13’e yükselecek. 14 yabancı oyuncu sınırı bulunurken toplamda iki transfer daha hedefleyen Galatasaray’ın yeni stoperinin yerli olması ihtimali güçlendi. Modeste haricinde bir forvet daha isteyen teknik heyetin sunduğu rapordaki oyuncular yabancı. Welbeck, Orici, Niasse gibi isimlerin bulunduğu listede Türk golcü yok.



Bonservisi elinde

Galatasaray eğer diğer santrfor adaylarından birini daha kadrosuna katarsa stoper için mecburiyetten Türk bir oyuncu transfer edecek. Bu bağlamda da ön plana çıkan isim gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı oldu. Şu an bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu ile bağlantı kurulurken, forvet transferine endeksli olarak nihai karar verilecek. Bir dönem adı diğer büyük kulüplerle de anılan Serdar Taşçı da Fatih Terim ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giymeye çok sıcak bakıyor. Eğer Taşçı da gelirse sarı-kırmızılıların stoper bölgesinde Serdar’lar ikiye çıkacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kısa zamanda transferin noktalanmasını ve maçlara odaklanılmasını istiyor.

Emre’nin heyecanı

Galatasaray, Süper Lig’de bugün karşılaşacağı rakibi Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 4 maçta da galip gelmişti. Bugünkü maçta şöyle bir özellik var... Emre Akbaba, 10 gün önce formasını giydiği eski takımına karşı 11’de mücadele verecek.

Burak listede yok

Burak Yılmaz’ın Galatasaray’a transfer olacağı yönünde son günlerde iddialar ortaya atılmıştı. Galatasaray yönetimi “Burak Yılmaz için herhangi bir girişimimiz olmadı” dedi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Burak Yılmaz’ı transfer etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı.



Seri uzayacak

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 20 maçta mağlubiyet yaşamadı. TT Stadı’nda ligdeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 müsabakada rakiplerine yenilmedi. 19 galibiyet, 1 beraberlik aldı.