Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 6-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Albayrak, "Daha da iyi olacağız. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var. Bütün arkadaşlara ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın mesai günü olmasına rağmen bu saate kadar bizi yalnız bırakmadılar. İyi ki varlar. İyi bir maç oldu. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci devreye fırtına gibi girdik ve 6-0 gibi net bir skorla sahadan ayrıldık. Mutluyuz" şeklinde konuştu.

“Modeste kesinlikle olmayacak”

İsmi Galatasaray ile sık sık gündeme gelen Fransız forvet Anthony Modeste ile ilgili konuşan Albayrak, “Modeste kesinlikle olmayacak. Galatasaray olarak riske girecek durumumuz yok. Bizde petrol kuyusu yok. O transferden vazgeçtik” diye konuştu.

“2 forvet alacağız”

Forvet transferi yapacaklarını ifade eden Albayrak, "Forvet alacağız. Belki de 2 forvet alacağız. Transfer bitmedi. Fatih Terim hocamızın sürprizleri bitmez. Ne zaman ne olacağı da belli olmaz. Biraz daha sabırlı olun" değerlendirmesini yaptı. Albayrak, "Forvetlerden biri yerli mi olacak?" şeklindeki soru üzerine, hayır yanıtını verdi.

"Hakemlerin kararına saygım sonsuz"

Abdurrahim Albayrak, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edilen penaltı kararıyla ilgili ise "Bir şey varmış ki iptal etmişler. Hakemlerin verdiği tüm kararlara saygım sonsuz" ifadelerini kullandı.

"Ali Dürüst'ün Emre Akbaba transferi ile alakası yok"

Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba'nın transfer görüşmelerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de bulunduğu iddialarına da yanıt vererek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, benim pazara kadar değil mezara kadar dostumdur. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı vardı. Federasyon tarafından Ali Dürüst gelmişti. Toplantıdan sonra stada geldik. Ali Dürüst benim çok sevdiğim, çok iyi bir kankam. Biz yemek yerken Hasan Çavuşoğlu başkan geldi. Yemekten sonra Ali Dürüst gitti. Ali ağabeyin transferle ilgili uzaktan yakından ilgisi yoktu."