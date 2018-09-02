Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Trabzon’da son zamanların en ilginç karşılaşmalarından biri yaşandı dün gece... Bir büyük maçta uzun süredir böyle bir ilk yarı oynanmamıştı. G.Saray için kâbus, Trabzonspor adına ise rüya gibiydi... Süper Lig’e 3’te 3 başlayıp geçen hafta rakibine 6 atan sarı-kırmızılılar büyük hava yakalamış ama transferin son günü santrfor transferi yapılamaması güzel havayı bozmuştu maç öncesi. Trabzonspor’da kenetlenme vardı ve bu maç dönüm noktası olarak görülüyordu. Karşılaşma golle başladı. Dakikalar 3’ü gösterirken, Muslera’nın kısa düşen vuruşunda bordo-mavililer süratle G.Saray kalesine indi. Rodallega’nın sert şutu savunmadan dönüp 18 üzerinde Onazi’nin önünde kaldı. Nijeryalı klas bir vuruşla ağları sarstı: 1-0. G.Saray organize olmakta çok zorlanırken, Trabzonspor gol yollarını çok iyi açmayı başarıyordu. 25’te merkezden sola atılan topta Yusuf çaprazda sakin kaldı ve ortaya çıkardı. Topla buluşan Nwakaeme’nin şutu Ahmet’e çarpıp Muslera’yı yanılttı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Beklenmedik iki gol G.Saraylı futbolcuları gererken Belhanda, Yusuf’a yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 10 kişi kalan Cimbom, rakibi karşısında iyice zorlanmaya başladı. 45+3’te sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme önce Mariano’yu, sonra da Maicon’u ‘halı sahada’ çalımlarıyla geçerek gol vuruşunu yaptı: 3-0. İlk yarıda büyük bir şok yaşayan sarı-kırmızılılar ikinci yarıya Ndiaye-Sinan değişikliğiyle başladı. Anca bu değişiklik de sadece orta alana biraz daha direnç getirdi, o kadar. Sarı-kırmızılılar Onyekuru, Emre ve Ndiaye’nin bireysel çabalarından da bir sonuç çıkaramadı. Uzatma bölümünde Maicon’dan topu söken Nwakaeme’nin ortasına ayak koyan Ekuban skoru ilan etti: 4-0.

KOLBASTILI KUTLAMA

Maçın bitiminin ardından Trabzonsporlu oyuncuların keyfine diyecek yoktu. Bitiş düdüğünün ardından orta alanda toplanan bordo-mavili futbolcular, taraftarların alkışları ile kolbastı oynadı. Olcay Şahan da kolbastı kutlamasının ardından taraftarlara üçlü çektirdi.

Karakterli takımız

Bir hoca olarak ilk büyük maçından zaferle çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman karşılaşmanın ardından, “Bu galibiyette ilk pay taraftarlarımızın. Bize büyük destek oldular” derken, “Sonra da oyuncularım geliyor. Son derece karakterli duruş sergilediler. Bu duruşun karşısında da hak ettikleri sonucu elde ettiler” sözlerini kullandı. Çok daha iyi bir Trabzon izleteceklerini söyleyen Karaman, geçtiğimiz hafta arasında sıkıntı yaşadığı Mustafa Akbaş’ın 3. golden sonra kendisine sarılması için de, “Oyuncular bizi tanıyacak. Verdiğimiz kararlar onların iyiliği için. Ben onu cezalandırmadım. Haşa biz kimiz ki cezalandıralım. Yaptığımız her eylem, aldığımız her karar bu gençleri geleceğe sağlam adımlarla hazırlama anlamındadır” sözlerini kullandı.

Onazi: Burası Trabzon

Trabzonspor’da üst düzey futbolunu dün bir de golle süsleyen Onazi karşılaşmayı değerlendirirken, “G.Saray maçları her zaman büyüktür. Ben de gol attığım için mutluyum. Ben bu adama (Nwakaeme) evde bile anlatıyorum. Burası Trabzon! Kardeşim de golle tanıştı” açıklamasında bulundu.

İşlerini bitirdik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından, “G.Saray gibi takıma karşı çok iyi bir skor aldık. En hoşuma giden şey ise rakibin ilk 30 dakika içerisinde işini bitirmek oldu. Yeni transferler çok başarılı oldu. Scout ekibimize teşekkür ediyorum. Bu oyuncular özenle seçildi” dedi.

Aslan’ın serisi sona erdi

Galatasaray, Süper Lig’de 9 maç aradan sonra kaybetti. Ligde geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra ligde oynadığı 9 maçı da kazanmıştı. Fatih Terim’in ekibi dün Trabzon’dan ummadığı bir darbe yedi.