Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Transfer döneminde kadrosuna Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Badou N’diaye, Ömer Bayram, Muğdat Çelik ve Yuto Nagatomo’yu katan Galatasaray istediği santrforu almayı başaramadı. Geçen sezonun gol kralı Bafetimbi Gomis’i satan sarı-kırmızılıların elinde pivot santrfor olarak bir tek Eren Derdiyok kaldı. Yaz döneminde çıkardığı zam krizi sebebiyle takım içinde problem adama dönüşen Gomis ile bağlar çok zedelenmiş ve huzursuzluğa sebep olmaya başlamıştı. Ancak Gomis’in yokluğu daha büyük problemlere yol açtı. Galatasaray özellikle Trabzonspor deplasmanında Fransız yıldızı çok aradı. Aslan’da üçüncü sezonunu geçiren Eren’in etkisiz oyunu bir defa daha gün yüzüne çıktı.



Terim’i sıkıntı bastı

2016-2017 sezonunun başında Kasımpaşa’dan Galatasaray’a transfer olan Eren, bu sezonda 31 lig maçında 10 gol, 2017-2018 sezonunda 19 lig maçında 3 gol ve 2018-2019 sezonunda ise şu ana kadar 4 lig maçında 2 gol üretebildi. Forvette rotasyona gitmeyi düşünen Fatih Terim, Eren Derdiyok’un yanı sıra santrfor mevkiinde Onyekuru, Muğdat ve Sinan Gümüş’e görev vermeyi planlıyor. Ancak bu oyuncular da daha önce Galatasaray seviyesinde bir takımda düzenli golcü rolünü hiç üstlenmedi. Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim bu anlamda sıkıntılı bir süreç bekliyor.

SNEIJDER'İ ÖZLETİYOR

G.Saray’da Younès Belhanda, Wesley Sneijder’i aratmaya devam ediyor. Faslı oyuncu sarı-kırmızılı formayla çıktığı 40 maçta 3 defa fileleri havalandırırken, 12 asist gerçekleştirdi. Belhanda’nın formasını aldığı Sneijder ise ilk 40 maçında 13 defa fileleri havalandırmış, 4 de asist yapmıştı. Belhanda’nın 3 kırmızı kartına karşılık Sneijder ilk 40 maçlık bölümde hiç kızarmamıştı.

ÖMER ŞOKU

G.Saray’ın yeni transferi Ömer Bayram, sarı-kırmızılı formayı daha sırtına geçirmeden ayak bileğindeki burkulmadan dolayı sakatlandı. A Millî Takım’ın Rusya ve İsveç ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarılan Ömer Bayram’ın 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Genç oyuncunun sakat sakat transfer edildiği iddia edildi.

BÜYÜK ALERJİSİ

Süper Lig’de deplasmanda Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 11 maçı kazanamayan G.Saray, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü. Fatih Terim, millî arada oyuncularına özel motivasyon programı hazırlayacak.