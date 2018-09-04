Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Malatya, Göztepe, Kayseri derken ilk 4 haftada 3 puanda kalarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu’nun geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli camiada büyük bir kesim Hollandalı çalıştırıcıdan umudu kesti. Aykut Kocaman’ın gönderilmesi yönünde Ali Koç yönetimine büyük baskı yapan taraftarlar, eski teknik adamın adını anmıyor, ancak Cocu’yla devam edilmesini de istemiyor. Sarı-lacivertli kulislerde Ersun Yanal adı yüksek sesle anılmaya başlarken, yönetimin ise her hangi bir değişiklik niyeti yok. Kayseri maçı sonrası yapılan değerlendirme toplantısında çıkan karar Cocu’yla yola devam yönünde.



Değişim sancılı olur

Özellikle Başkan Ali Koç’un bu konuda duruşu son derece net. Yeni yapılanma sürecinin sancılarının teknik direktörün üzerine yıkılmasını doğru bulmayan Koç, Phillip Cocu’yla yolları ayırmayı aklından dahi geçirmiyor. Cocu’ya sabır gösterilip destek olunmasını isteyen başkan, Hollandalı çalıştırıcının millî aradan sonra takımı istenen seviyeye çekeceğine inanıyor. Teknik heyet ve futbolcularda da aynı düşünce hakim. Cocu, yönetime “Her şeyin yeni olduğu bir ekibiz. Transferler henüz tamamlandı. Bu takım kısa sürede beklentilere cevap vermeye başlayacak” mesajı yollarken oyuncular da Konya maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerinden emin.

Bedir’den Volkan’a tepki

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “F.Bahçe maçı bitiminde Volkan Demirel’in yaptıkları hoş değildi. Oyuncularımıza hakaret etti. Yedek futbolcusun, sahada ne işin var? Ali Koç Başkan’ın futbola getirdiği centilmenliğin gölgede kalmaması gerekiyor” açıklaması yaptı.