Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da transfer dönemini santrfor ve stoper takviyesini gerçekleştiremeden kapatan yönetim hem taraftarları, hem de teknik direktör Fatih Terim’i hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-kırmızılı yönetim ise buna gerekçe olarak Finansal Fair Play çıkmazını gösterdi. UEFA’nın getirdiği kriterler doğrultusunda transfer gelir-gider dengesinde sezon sonunda ekside çıkmaması gereken Galatasaray, Gomis’in satışıyla 2 milyon 650 bin avro artıdaydı. Son gün yapılan Ömer Bayram transferinden sonra da sarı-kırmızılıların artı hesabı 2 milyon 250 bin avroda kaldı. Galatasaray bu çerçeveye sadık kalsa dahi transfer hamlesini rahatlıkla yapabilirdi.



Fener devreye girince…

Başkan Mustafa Cengiz, henüz Gomis’in satılmadığı dönemde Emre Akbaba transferinden sonra 3 milyon 350 bin avro ekside olan tablo için “Eğer 31 Mayıs 2019’a kadar bu açığı kapatamazsak ceza öderiz” demişti. Bu durumda Galatasaray’ın 31 Mayıs 2019’a kadar oluşabilecek açıkları kapatma şansı ve istediği transferleri para bulduğu takdirde yapabilme ihtimali vardı. Yani Galatasaray yönetimi santrfor transferlerinde FFP’ye değil, parasızlığa takıldı. Emre Akbaba ve Badou Ndiaye transferleri çok daha önceden çözülse bu isimler için verilen 4 milyon 750 bin avronun büyük kısmı belki de kasada kalacaktı. Fenerbahçe’nin devreye girmesiyle bu transferlerin maliyeti arttı ve kasadaki para da tükendi.



Birhan-Ömer bilmecesi

Bir taraftan ‘kemer sıkma politikası’ uygulanırken bir taraftan da yapılan bazı transferler için ödenen paralar dikkati çekti. Maç tecrübesi kazanması için önce Bergama Belediyespor’a, sonrasında da Bandırmaspor’a kiralanan genç oyuncu Birhan Vatansever geçen sezon Galatasaray ile bağlarını koparıp Bandırmaspor’a bonservisiyle transfer olmuştu. Bedelsiz olarak 2. Lig takımı Bandırmaspor’a transfer olan Birhan, 610 bin lira ödenerek yeniden transfer edildi. Galatasaray’ın altyapısından yetişen Birhan bu defa tek bir maçta bile oynamadan bedelsiz olarak İnegölspor’a kiralandı. Transferin son günü transfer edilen Ömer Bayram’ın daha idmana bile çıkmadan ayak bileğindeki burkulmadan dolayı sakatlandığının açıklanması da “Sakat sakat mı transfer edildi?” sorusunu akıllara getirdi.

TERİM ÇARE ARIYOR

Transferde istediği oyuncuları alamayan Fatih Terim, millî arada yeni denemeler yapacak. Tecrübeli teknik adam Maicon ve Ahmet Çalık’ın yerine Serdar ve Donk’u savunmada görevlendirecek. Terim, Ndiaye’yi 10 numara, Emre Akbaba’yı ise 8 numarada deneyecek. Rodrigues sol açıkta, Onyekuru ise forvette teste tabi tutulacak.

Dersimiz Lokomotiv

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ilk maçını 18 Eylül’de Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Sarı-kırmızılı teknik ekip iki haftalık zaman diliminde Rusya ekibini mercek altına alacak. Sarı-kırmızılılar, Türkiye’de deplasmanda yaşadığı sıkıntıyı Avrupa’da da çekiyor. Sarı-kırmızlılar Devler Ligi’nde oynadığı son 14 maçta sadece İstanbul’da Benfica’yı 2-1’lik skorla yenerken, diğer 13 maçta 4 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.