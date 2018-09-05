Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yanlış transfer politikaları yüzünden 3 büyük kulüp birçok isme hiç oynatmadan milyonlar ödüyor. Galatasaray'da Tarık Çamdal, Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek'in ardından şimdi de Fenerbahçe'de Carlos Kameni oynamadan parasını alacak.

TAKIMDAN AYRILMAYI KABUL ETMEDİ



Kaleci transferi yapılacağı ve takımdan ayrılması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen Kameni, sarı-lacivertli kulüpte kalmayı tercih etti. Kamerunlu kaleci, Fenerbahçe'den aldığı yüksek ücreti verecek bir takım bulamadı ve takımda kaldı.

Kadrosuna Harun Tekin'i katan Fenerbahçe, bu transferin ardından üçüncü kaleci pozisyonuna düşen Carlos Kameni'nin lisansını dondurdu. Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe, 14 yabancı kuralından dolayı Kameni'nin lisansını dondurma kararı aldı. TFF'ye bildirilen listede yer almayan deneyimli file bekçisi devre arası transfer dönemine kadar forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekip Kameni'yi gönderemez ve ocak ayında TFF'ye bildireceği yeni oyuncu listesine de yazmazsa, Kamerunlu kaleci tek bir resmi maç oynamadan 1 senelik parasını almış olacak.

Kameni, Fenerbahçe'de yıllık 2 milyon euro kazanıyor.