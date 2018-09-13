Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

Artık vakit geldi… 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10. yarışı olan Türkiye Rallisi için geri sayım başladı. Sekiz sene aradan sona yeniden ülkemize dönen ve 2018 yılında Türkiye’de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olan Dünya Ralli Şampiyonası, bu akşam 20.00’de Atatürk Meydanı’ndan başlayacak. Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatacak. 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katılımına sahne olacak organizasyon, 16 Eylül Pazar günü sona erecek. ‘Turkey Full Speed’ seyirci özel etabında seyirciler Dünya Ralli Şampiyonası’nı takip eden teknoloji harikası otomobiller ve efsane pilotların muhteşem performanslarını yakından izleme şansı bulacak. Dünya Ralli Şampiyonası’nı seyretmeye gelenler hıza ve heyecana doyacak, pilotlar nefesleri kesecek.

İlk gün Ula bölgesinde

896 kilometre uzunluğundaki parkurda, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçecek olan efsane pilotlar, 14 Eylül Cuma sabahı 07.00’de Marmaris Asparan’daki servis alanından güne başlayacak. Rallinin ilk gününde sırasıyla Çetibeli (38,10 km), Ula (21,90 km) ve Çiçekli (12,55 km) etaplarını ikişer defa geçerek 18,33’ten itibaren yine Asparan’da günü tamamlayacaklar.

Rota Gökova Körfezi

5 Eylül Cumartesi sabahı 07.42’de bir kere daha Asparan’daki servis alanından güne başlayacak olan ekipler, bu defa Gökova Körfezi’ne yönelerek Yeşilbelde (36,00 km), Datça (10,70 km) ve İçmeler (20,40 km) etaplarını ikişer defa geçecekler ve rallinin ikinci gününü saat 17.46’dan itibaren yine Asparan’da kurulu servis parkında tamamlayacaklar.

Denizde ralli keyfi

Denize sıfır koşulacak etaplarda Datça etabının yaklaşık 4 kilometrelik bölümü Sarıliman Koyu’ndan tekne ile takip edilebilecek. Yine aynı gün 08.35-10.00 ve 13.25-15.00 saatleri arasında koşulacak olan Yeşilbelde etabının yaklaşık 3 kilometrelik bölümü Malderesi Koyu tarafından, 2 kilometrelik bir başka bölümü de Bördübet Koyu tarafından da denizden izlenebilecek.

Servis Park’ta bitiyor

Rallinin son günü olan 16 Eylül Pazar, 09.25’te direksiyon başına geçecek olan ekipler, Marmaris (7,12 km), Ovacık (8,04 km), Gökçe (13,25 km) etaplarını geçtikten sonra Marmaris-2 adıyla geçilecek olan Power Stage (avantaj etabı) ile ralliyi noktalayacaklar. Rallinin finiş seremonisi ve ödül töreni de saat 14.28’den itibaren Asparan Servis Park’taki podyumda gerçekleştirilecek.

155 kanaldan 800 milyon kişiye ulaşacak, dünya bizi seyredecek

Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarını her yıl bizzat organizasyona katılarak 5 milyona yakın seyirci takip ediyor ve yarışları yıl boyunca 155 televizyon kanalından 800 milyondan fazla kişi seyrediyor. Ülke tanıtımı ve turizmi açısından da büyük önem taşıyan Türkiye Rallisi, ülkemizin eşsiz güzelliklerini, kültürümüzün zenginliğini ve insanlarımızın misafirperverliğini dünyaya tanıtma ve diğer ülkelerle aramızdaki dostluk bağlarını güçlendirme imkânı da verecek.