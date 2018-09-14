Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray bu transfer döneminde “stoper” transferi gerçekleştiremedi. Aslında sezon başı görüntüye bakıldığında en çok takviye gereken bölgelerden biri olarak öne çıkıyordu sarı-kırmızılıların bu hattı... İlk 3 haftada Galatasaray galibiyetler alsa da stoperdeki olumsuz sinyallerin sesi artmıştı ve son olarak Trabzonspor deplasmanındaki tablo endişeleri artırdı. Ama teknik direktör Fatih Terim, çözümler üretmeye, çare arayışlarına devam ediyor. Galatasaray’ın başındaki 3’üncü döneminde stoper bölgesini sağlam tutan tecrübeli teknik adam Semih Kaya’yı Türk futboluna kazandırırken o bölgeye yaptırdığı transferler de hep nokta atışı olmuştu. Ujfalusi ilk sezon kazanılan şampiyonluk da önemli rol oynarken, Dany ile Chedjou da Galatasaray’a önemli hizmetler verdi.



Karşılıksız çek!

Fatih Terim’in Galatasaray’daki 3’üncü dönemi sona erdikten sonra sarı-kırmızılılar birçok stoper transferi gerçekleştirdi. Cimbom, o tarihlerden bugüne bonservis ödeyerek Maicon, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Ryan Donk, Koray Günter, Salih Dursun gibi isimleri kadrosuna kattı. Koray ile Salih artık takımda değil ama diğer 4 isim de Serdar Aziz hariç stoper bölgesinde çok fazla güven vermiyor. Terim’den sonra stoper bölgesine toplamda 21 milyon 750 bin avro para harcanırken, bu paranın karşılığı an itibarıyla pek alınmış gözükmüyor. Ayrıca 20 milyonu avroyu aşkın para geride bıraktığımız transfer döneminde Terim’in elinde olsa “Neler olurdu” sorusu da akıllarda yer ediyor.