Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Ünal

MHK, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasındaki bazı maçlarda hakemlerin verdiği kararlar sonrası âdeta küplere bindi. Özellikle G.Saray-Kasımpaşa maçında hakem Bülent Yıldırım ve VAR’daki Fırat Aydınus’un birbirlerini tekzip eder nitelikteki kararları gerilimi iyice yükseltti. Yine Barış Şimşek’in MKE A.Gücü-Akhisar ve DG Sivas-BB Erzurum maçındaki VAR’da yaptığı fahiş hatalar da masaya yatırıldı. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, bu haftaki bu 3 maçtaki hakem ve VAR arasındaki konuşmaları dinledi ve hakemlerden hesap sordu. Bu arada Fırat Aydınus’a dünkü maçta da VAR görevinin verilmesi F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yöneteceğinin işareti oldu.



1) Penaltı incelemesi

G.Saray-Kasımpaşa maçında VAR kayıtlarına şu konuşmalar takıldı. Ozan-Diagne pozisyonunda VAR’daki Fırat Aydınus, sahadaki Bülent Yıldırım’a “İncelemeni öneriyorum” dedi. Pe-naltıdan emin olan Yıldırım da “Acaba penaltı kararı öncesinde mi bir şey var?” düşüncesiyle izlemeye gitti. Ancak penaltı kararında ısrar etti ve penaltı atışını yaptırdı. VAR protokolüne göre bu pozisyona VAR’ın müdahalesi yanlış. Bülent Yıldırım, defans oyuncusunun rakibe temasının penaltı için yeterli olduğunu düşünüyor. Fırat Aydınus ise bu temasın penaltı için yeterli bir temas olmadığını ima ederek hakemi zorluyor.



2) Ofsayt kararı

Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaraylı Onyekuru’nun topu ağlara gönderdiği pozisyonda VAR net bir şekilde ofsayt diyor. VAR odasındaki Fırat Aydınus, hakem Bülent Yıldırım’dan pozisyonu izlemesini tavsiye ediyor. 96. dakikadaki bu pozisyon için Yıldırım, VAR’dan izle mesajı gelince, bu defa da “Acaba ofsayt öncesi bir şey var mı?” düşüncesiyle gidip görüntüleri izliyor. Bu pozisyonda da VAR protokolüne göre, Bülent Yıldırım’ın bu ofsaytı izlemeye gitmemesi gerekiyor. Ancak VAR’daki Fırat Aydınus’un da müsabakanın hakemine çok daha net mesajlar vermesi gerektiği ortaya çıkıyor.