Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Art arda gelen Kasımpaşa ve Lokomotiv Moskova galibiyetleriyle rüya gibi bir hafta geçiren Galatasaray, Akhisar’da kâbus gördü... Ege deplasmanında rakibine 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda bazı oyuncuların performansı teknik direktör Fatih Terim’i çok sinirlendirdi. Karşılaşmanın ardından futbolculara çok kızgın olan tecrübeli teknik adam oyunculara, “Artık karakter ortaya koymanın bizde yeri yok” diye seslenerek Galatasaray’ın kimseye muhtaç olmadığının mesajını verdi. Terim’in, geçen sezon takımda yer bulamazken kilit bir oyuncuya dönüştürdüğü Sinan Gümüş, bu sezon verilen şansları pek olumlu kullanmadı, Akhisar maçındaki etkisiz oyunu da bardağı taşıran son damla oldu ve tecrübeli teknik adam oyuncusuna ilk ihtarı çekti.



Emre’den 16 top kaybı

Sinan Gümüş’ün, Akhisar maçında yaptığı 5 orta da isabet bulmadı. Fatih Terim’i hayal kırıklığına uğratan bir diğer oyuncu ise Mariano oldu. Trabzonspor deplasmanındaki mağlubiyette de büyük sorumluluğu olan Brezilyalı futbolcu, Akhisar’da da beklentilerin altında kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv maçında sağ bekte Linnes’i tercih eden Terim’in artık tamamen o bölgedeki birinci önceliği Norveçli olacak. Galatasaray’da Akhisar karşılaşmasında yokları oynayan bir diğer oyuncu ise Emre Akbaba oldu. Ege deplasmanında 16 top kaybıyla oynayan Emre’ye de Terim’den uyarı geldi ve “Senden çok daha iyi performanslar bekliyoruz” dedi.

HAVAYA GİRMEK YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Akhisar mağlubiyetinin ardından ayar verdiği isimlerden biri de Garry Rodrigues oldu. Penaltı atışı görevi kendisinin olmamasına rağmen, topun başına geçip kaçıran yıldız oyuncuya Terim, “Bundan sonra benim sözümden çıkmayacaksın. Ne diyorsam o! Öyle hemen havaya girmek yok” ifadeleriyle uyarılarda bulundu.

Feghouli 11’e doğru

Galatasaray’da Süper Kupa maçından sonra 11 yüzü görmeyen Sofiane Feghouli, son maçta ikinci yarıda şans buldu. Teknik direktör Fatih Terim, son günlerde temposunu artıran ve özverili çalışan Cezayirli futbolcuya yeniden 11’de şans vermeyi planlıyor.



Ozan aslan gibi!

Galatasaray’ın 18’lik stoperi Ozan Kabak, önceki gün takımın en iyi isimlerinden biriydi. 91 defa topla buluşan genç futbolcu, 8 ikili mücadelenin 6’sından galip çıkarken, girdiği 5 hava topu mücadelesinin de 4’ünü kazandı. Ozan 6 defa da top uzaklaştırdı.