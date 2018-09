Türkiye Gazetesi

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) Almanya’da düzenlenmesine karar verdi. Türkiye ve Almanya’nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024’ün ev sahibi, İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi. İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024’ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı. Oylama sonuçları da belli oldu. Türkiye, EURO 2024 ev sahipliğini 12’ye 4 oyla kaybetti. UEFA’nın aldığı karar büyük tartışmalara sebep oldu. Alman taraftar, lobi yaparak bu dev turnuvayı almayı başaran Almanya Futbol Federasyonun, UEFA’ya rüşvet verdiğini günler öncesinden itiraf etmişti.



> Lobilerine yenik düştük

Stuttgart’ın evinde Fortuna Düsseldorf’u ağırladığı akşamda ev sahibi ekibin taraftarları, karşılaşmada dev bir pankart asarak Almanya Futbol Federasyonu’nu boykot edip protesto etmişti. Açılan dev pankartta; “United by Money” yazısı (Parayla birleşim) yazısı henüz hafızalardaki yerini koruyor. EURO 2024 için “Futbol bizi birleştirir” sloganını kullanan Almanya Futbol Federasyonu, “Sizi para birleştirir” pankartıyla protesto edilmişti. Öte yandan pankartın devamında “Korrupt in the heart of Europe” (Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma) yazılması rüşvet iddialarını da gündeme getirmişti. Son dönemde Türk futbolculara yapılan protestolar yüzünden ‘ırkçılıkla’ anılmaya başlanan Almanya, bütün bu olumsuzluklara rağmen lobi faaliyetleriyle turnuvayı kazandı.



> Biz her yönüyle hazırdık

Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda 14.00’ten itibaren tanıtım videoları ve soru-cevap bölümünün de yer aldığı sunumlarını gerçekleştirdiler. Türkiye adına sunumu TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye’nin Adaylık Elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O’Rourke Çarmıklı yaptı. “Hiç olmadığımız kadar hazırız” sloganıyla hazırladığımız tanıtım videosunda, bu turnuvayı ne kadar istediğimizi gösterdik. Almanya’da statlar ya kulüplerin ya da şirketlerin. Bu yüzden UEFA’dan kira talebinde bulunmuşlardı. Oysa Türkiye statlar için UEFA’dan para talep etmemişti. Bu da UEFA’nın 167 milyon avro kâr etmesi anlamına geliyordu. Ancak UEFA kararını Almanya’dan yana kullandı.

Türkiye’nin UEFA başkanlık seçimlerinde desteklediği Aleksander Ceferin, sonucu garip bahanelere bağladı. Ülkemizin her yıl 30 milyonun üstünde turist ağırladığını unutan Sloven yönetici, “Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı” derken, “Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum. İki ülkeden yalnızca biri EURO 2024’ü düzenleyecekti. Ayrıca, değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti” sözlerini kullandı.



> Ne riski, finaller bizde!

Her fırsatta Türkiye’nin karşısında birleşen Avrupa ülkeleri, seçilmemiz durumunda büyük prestij kazanacağımız EURO 2024 için bir kere daha karşı safta yer tuttu. İngiltere (2 oy), Fransa, İtalya (2 oy), Portekiz, Ukrayna, İrlanda, Hırvatistan, Polonya, İsveç, İsviçre Almanya’yı seçen ülkeler oldu. Türkiye’ye ise sadece İspanya, Hollanda, Bulgaristan, Macaristan oy verdi. Ülkemiz için ‘riskler vardı’ denirken; 2019 UEFA Süper Kupa finali ve 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye’de yapılacağı unutuldu. 4 gün önce 2019’da yapılacak Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nın da Türkiye’ye verilmesi büyük bir çelişki olarak tarihe geçti.

Türkiye pes etmemeli

Almanya’nın teknik direktörü Joachim Löw, EURO 20024 kararı sonrası karışık duygular yaşadığını söyledi. Türkiye’nin çok iyi hazırlandığını ve hak ettiğini söyleyen Alman teknik adam, “Ben sunumdan çok etkilenmiştim. Tabii ki bir taraftan üzüldüm, bir taraftan da sevindim. Türkiye bence pes etmemeli ve 2030 Dünya Kupası’na aday olmalı” dedi.



Blatter: Sonuç harika

Yolsuzluğa karıştığı için FIFA başkanlığından kovulan Sepp Blatter seçim kararına çok sevindi. “UEFA’nın turnuvayı 2020’de yapacağı gibi kıtanın dört bir yanında düzenlememesi harika” diyen Blatter, “Almanya EURO 2024 için iyi ev sahibi olur. Altyapı ve lojistik anlamında üst düzey bir turnuva yapacağının garantisini veriyor” sözlerini kullandı.