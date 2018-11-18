Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı... Bir yandan cezalar, bir yandan da üst üste yaşanan sakatlıklar sebebiyle kadro derinliği oluşturamayan sarı-kırmızılılara iki kötü haber daha geldi. Birçok eksiğine rağmen Kayserispor deplasmanında net bir galibiyet alan Galatasaray, Konyaspor mücadelesi hazırlıklarını sürdürürken Sinan Gümüş’ün U21 takımıyla yapılan hazırlık maçında sakatlanması, millî takımda bulunan Belhanda’nın da Fas-Kamerun maçında sedyeyle sahadan çıkması teknik heyetin canını sıktı. Arka adalesinden sakatlık geçiren Sinan en az 4 hafta yok, Belhanda’nın ise cuma günü oynanacak Konyaspor karşılaşmasına yetişmesi zor.



Yetmedi, Serdar Aziz

Galatasaraylı iki futbolcunun sakatlığı, sezon başından bu yana yine arka adaleden sıkıntı yaşayan diğer isimleri akıllara getirdi. Eren Derdiyok, Feghouli, Fernando, Rodrigues ve Onyekuru da arka adalelerinden sakatlık yaşamış ve bir süre sahadan uzak kalmışlardı. Bu durum başta Fatih Terim olmak üzere Florya’daki birçok ismin kafasında soru işareti oluşturmaya başlarken hoca takım doktoru Yener İnce’den bu sakatlıklarla ilgili rapor istedi. Bu iki can sıkıcı haberin şoku atlatılmadan Serdar Aziz de dünkü İsveç maçı öncesi kasığından sakatlanınca keyifler hepten kaçtı.

Sinan ilk yarıyı kapattı

Sinan Gümüş ilk yarıyı şimdiden bitirdi. Adalesinde ileri derece yırtık tespit edilen futbolcu en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Sinan Gümüş, Konyaspor, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, Rizespor ve Porto karşılaşmalarında kesin olarak forma giyemeyecek. Zaten cezalıların olduğu takımda yaşanan son iki sakatlık Fatih Terim’i Konya maçı öncesi kara kara düşündürüyor.

Ömer Toprak görüşmesi

Ara transfer dönemi için yardımcısı Hasan Şaş’ı futbolcu izlemeye gönderen Fatih Terim, kendisi de bizzat bazı isimlerle de irtibata geçti. Bunlardan birisi de B. Dortmund forması giyen Ömer Toprak. Terim’in tecrübeli stoperi ocak ayında kadroda görmek istediği öğrenildi.



Moskova heyecanı

Turkcell, bir şanslı Galatasaray taraftarını takım uçağıyla L. Moskova deplasmanına götürüyor. Bu şansı yakalamak için ise BiP uygulamasındaki Sarı Kırmızı Destek kanalında düzenlenecek yarışmayı kazanmak gerekiyor. Yarışma yarın saat 11.00’de başlayacak.