Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Bir takım düşünün ve sezon başında kadrosunun yarıdan fazlası sakata gelecek! İnanılması güç ve ciddi soru işaretli bir söylem. Ancak gerçekleşti. Evet bunu Galatasaray Kulübü yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon başından itibaren 18 oyuncusu tam 27 defa sakatlandı. Yaz kampı dahil olmak üzere ligde 12 hafta, Şampiyonlar Ligi’nde ise dört haftayı geride bırakan Aslan’da Serdar Aziz (tam 4 defa) en çok sakatlanan oyuncu oldu. Onu 3 defa sakatlanan Eren Derdiyok ile 2’şer kez sakata gelen Ryan Donk, Selçuk İnan, Younes Belhanda ve Garry Rodrigues takip etti.



Üç de cezalı bulunuyor

Son dönemde sarı-kırmızılı takımın tek sakatı bulunmayan bölgesi ise sağ bek. Kayseri maçında kafasına dikiş atılan Muslera bu nedenle Brezilya ile oynanan hazırlık maçında forma giymedi. Serdar Aziz ve Belhanda millî takımlarında sakata gelirken Sinan Gümüş de U21 maçında arka adalesine darbe almıştı. Belhanda’nın Konya mücadelesinde forma giyebileceği belirtilirken derbideki olaylardan ceza alan Rodrigues, Donk ve Ndiaye cuma günü sahada olmayacak. Sakatlıklar ve cezalı oyuncular sebebiyle teknik ekibin Konya mücadelesinde kulübesi de çok zayıf olacak.

SAKATLIK RAPORU

Serdar Aziz 4 defa

Eren Derdiyok 3 defa

Ryan Donk 2 defa

Selçuk İnan 2 defa

Younes Belhanda 2 defa

Garry Rodrigues 2 defa

Muslera 1 defa

Sinan, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Fernando, Linnes, Mariano, Ömer Bayram, Nagatomo, Ozan, Maicon,

Suskun kalmayacağım!

Galatasaray’dan ayrılığı olay ve polemik konusu olan Bafétimbi Gomis, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın “Paracı” imasına cevap verdi. Fransız golcü “Öncelikle Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim. Çünkü; ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim, amaçlarım var. Bunu hatırlatmak isterim. İkinci olarak bu Galatasaray taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bu konuda kesinlikle belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım. Çünkü; hiç kimsenin karakterimi ve yatırımlarımı sorgulamasına izin vermem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim. Son olarak zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak” ifadelerini kullandı.

Maicon’a da aynı taktik!

Galatasaray’da yönetimin gözden çıkardığı Maicon, bir anlamda taraftarın önüne atıldı. Karısından ayrıldığı iddia edilen ve kendini toparlayamadığı belirtilen Brezilyalı oyuncunun da Gomis ve Sneijder taktiğindeki gibi takımdan gönderilmek istendiği öne sürüldü.



Cahill’e bir talip daha

Galatasaray’ın sezon başında gündemine gelen ve ocak ayı için de düşündüğü Chelsea’nin tecrübeli stoperi Gary Cahill konusunda rakip çıktı. Corriere dello Sport, Milan’ın Cahill için Chelsea’nin kapısını çaldığını ve devre arası için şimdiden harekete geçtiğini yazdı.