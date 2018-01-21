Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATD, ekim ayında başlattığı “yerli elektrikli araba” projesi çerçevesinde üretilen elektrikli otomobilleri kullanıyor ve avantajlarını sosyal medya ve televizyon aracılığıyla halka anlatıyor.

NATD İnovasyon Çalışmaları Teşvik Merkezi Müdürü Arsen Akhatov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fabrikadan aldığımız iki elektrikli arabayı 6 aydır kullanıyoruz. Bu arabaların artı ve eksilerini halka anlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akhatov, elektrikli araba kullanımının önemli ölçüde tasarruf sağladığını vurgulayarak “Benzinli arabaya yakıt için ayda yaklaşık 200 dolar harcarken elektrikli arabaya sadece 30 dolar veriyoruz. Bu rakamı bir yıl için hesaplarsak büyük bir fark ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

“Amacımız çevre dostu ulaşım araçlarının yayılmasını sağlamak. Halkı elektrikli arabalara geçmeye teşvik etmek.” diyen Akhatov, halka elektrikli araba kullanmanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştıklarını söyledi.

10 saatte şarj oluyor ve 100 kilometre kadar gidebiliyor

Akhatov, “Hem sabit, hem de taşınabilir şarj istasyonu arabayı 10 saatte yüzde 100 şarj ediyor. Araba bu şarjla 100 kilometre kadar gidilebiliyor.” diye konuştu.

Elektrikli otomobillerin daha çok şehir içinde kullanıldığını söyleyen Akhatov, “Bize şehir içinde 100 kilometre yeterli." dedi.

"Elektrikli araba kullananlar çok az"

Akhatov, Kazakistan’da 120 civarında elektrikli otomobil kullanıldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Elektrikli araba kullananlar çok az. Bunun nedeni de elektrikli arabaların, benzinli arabalara oranla ortalama yüzde 40 pahalı olması. Ayrıca elektrikli arabaların kullanılması için altyapı yetersiz. Elektrikli arabaların kullanılması için şarj istasyonları, servis olmalı. Ancak bu zaman meselesi. Çünkü teknoloji gelişiyor. Elektrikli arabaların fiyatı düşüyor.”

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in gelecekte Astana ve Almatı'da sadece elektrik arabaların kullanılması gerektiğine yönelik açıklamasını anımsatan Akhatov, “Hükümet, elektrikli arabalara geçişte büyük hedefler belirliyor. 10-15 yıl içinde elektrikli araba kullananların sayısının önemli bir ölçüde artacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.