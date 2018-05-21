Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURCU ÇETiNKAYA BUCAK & ALİ ÇELİK

1000cc’lik ve 250 cc’lik kardeşleriyle uyumlu bir aile portresi çizen ‘Enduro’ dünyasının yakışıklısını sizler için inceledik.



Detaylar dikkat çekici…

İlk modelinden bu yana ana hatlar genel olarak korunsa da ön gaga, çift katlı büyük far ilk dikkat çeken noktalar. Mesela depo yanlarına uzanan ve tasarımı tamamlayan unsurlar gibi motorun birçok noktasında kendini gösteren detaylar var. Suzuki V-Strom 650’nin kalbi ise adından da anlaşılacağı gibi V mimaride, çift silindirli, blok arası 90 derece. 6.500 devirde verdiği maksimum tork 62 Nm ve motor 71 beygir. Ama en önemlisi 100km’de verdiği sarfiyat ortalaması; 4,1 litre… Silindir hacmine göre ağırlık, tork ve beygir matematiği gayet başarılı. Eğer bir Supersport’la kıyaslamıyorsanız, Enduro yani kendi sınıfında güç-performans dengesi gayet yerli yerinde.



Toprak mı, asfalt mı?

Strom 650, Enduro, Turing, Adventure gibi disiplinlerin hakkını verecek bir motor. 19”lik ön lastik bunun güzel bir ispatı. Cadde motoru, şehir trafiği gibi konu başlıkları altında değerlendirirsek sonuçlar yine ortalama üstünde. Evet, İstanbul trafiği için belki de biçilmiş kaftan değil ama düşük devirlerde verdiği tork desteği ve 4,1 litre yakıt değeri güzel. Kıyaslarsak 250 cc’lik bir scooter ile aynı sarfiyat oranlarında…



Yol bitsin istemiyor…

Özellikle sert virajlarda hâkimiyet kolay, sürüş keyifli. İyi optimize edilen ağırlık dengesi gerek toprak gerek asfalt zeminlerde güzel iş çıkarıyor. Frenler önceki jenerasyonlara göre ciddi gelişim göstermiş ve ABS sistemi standart. Sürüş ve oturuş pozisyonu boy ölçünüze göre gidon yükseltme aparatı isteyebilir ama genel olarak sınıf ortalamasının üstünde. Kısaca özetlersek Suzuki yine dişli rakipleri karşısında ayakları yere sağlam basan duruşundan vazgeçmemiş…

Yeri gelmişken, geçtiğimiz günlerde ‘V-Strom Türkiye Kulübü’ 10’uncu yaşını Aydın Didim’de kutladı. Organizasyona biz katılamadık ama Türkiye’nin birçok şehrinden motorcular Yunanistan, İtalya, Bulgaristan ve Makedonya’dan gelen ve yine V-Strom kullanan misafirleri ağırladı. Buluşmada en büyük alkışı “Sürekli büyüyen bu ailenin gelecekte de tam destekle yanında olmaya devam edeceğiz” sözleriyle Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan almıştı.