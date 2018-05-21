Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılının 1’inci çeyrek sonuçlarını içeren rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,47 oranında artarken, operasyonel araç kiralama sektörü ilk 3 aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 23,4’ü olan 28 bin 680 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 2 milyar 957 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 29 milyar 500 milyon TL’yi aştı. Yılın ilk çeyreğine ait veriler doğrultusunda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 büyüme başarısı gösteren sektör, filosundaki araç sayısını ise 360 bin 769 adete çıkardı.

En çok tercih edilen Renault

TOKKDER raporuna göre, ilk 3 aylık dönemde Renault yüzde 28’lik payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’yu yüzde 14,5 ile Volkswagen, yüzde 11,3 ile Fiat, yüzde 10,4 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 52,1 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 25,6, üst orta sınıf araçlar ise 14,8 pay aldı.