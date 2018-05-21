Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde C-HR, Verso ve Corolla modellerinin üretimi gerçekleştiren Toyota, yılda 280 bin adet aracı Sakarya tesislerinde banttan indiriyor. Markanın ana vatanı Japonya ve Amerika gibi önemli pazarlar dâhil, 100 ülkeye araç gönderdiklerini anlatan Toyota Türkiye Otomotiv Sanayi CEO’su Hiroshi Kato “87 yerli tedarikçi ile çalışıyoruz ve bunu arttırmak istiyoruz” dedi. Hibrit üretiminde Türkiye’yi tercih eden Toyota’nın, yerli tedarikçilere kapısının sonuna kadar açık olduğunu belirten Kato, dışardan aldıkları her parçanın yerli üretimine sıcak baktıklarını söyledi.



TEDARİKÇİMİZ YATIRIM YAPACAK ÜLKE ARIYOR

Hibrit C-HR’ın pillerini Japonya’dan temin ettiklerini anlatan Kato “Tedarikçi firmamıza çok fazla talep geliyor. Üreticimiz talep artışının devam edeceğini ön görüyor ve bu yüzden yeni bir yatırım, yeni fabrika için farklı ülke peşindeler. Planlarda Çin ve Türkiye var ülkemizde hibrit araçlara ilgi gün geçtikçe artıyor. Biz maliyet açısından yerel üreticileri tercih ediyoruz. Türkiye’de kriterlerimizi karşılayan global bir pil üreticisi olması hâlinde ilk tercihimiz bu yönde olur” şeklinde konuştu.



ABD’YE yılda 45 BİN C-HR

Fabrikanın ihracat rakamlarını paylaşan Kato, en büyük pazarının Avrupa olmasına rağmen, en fazla ihracatı 45 bin adetle ABD’ye yaptıklarının altını çizdi. 280 bin adet üretimin 245 binini ihraç ettiklerini aktaran Kato sözlerine şöyle devam etti: Avrupa’da Toyota ihtiyacının yüzde 35’ni Türkiye’den karşılıyoruz. Ürettiğimiz C-HR’ların yüzde 90’ı hibrit geri kalanı ise benzinli modellerimiz. Evet, dizel için yeni teknolojiler geliştiriliyor ve emisyon değerlerini düşüren parçalar takılıyor. Ancak bu noktada maliyetler devreye giriyor. Hibrit araçların daha ekonomik bir alternatif olduğunu düşünüyoruz. ABD pazarı ise C-HR’da genelde 2 litrelik motorları tercih ediyor.