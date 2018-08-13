Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya çapında üne sahip organizasyon, tasarımcıların önünü açan ilginç yarışmalar arasında gösteriliyor. Lexus markasının üç ana prensibi üzerine inşaa edilen organizasyonda tasarımcılar, “İhtiyaçları Önceden kestirmek”, “Yenilikçilik” ve “Cazibe” başlıkları üzerine yönlendiriliyor. Jüri üyeleri, en iyi 6 fikri seçecek ve yarışmacıya prototip üretme fırsatı sunacak. Ortaya çıkan çalışma 2019 Milano Tasarım Haftası’nda sergilenecek.