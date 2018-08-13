Dünya çapında üne sahip organizasyon, tasarımcıların önünü açan ilginç yarışmalar arasında gösteriliyor. Lexus markasının üç ana prensibi üzerine inşaa edilen organizasyonda tasarımcılar, “İhtiyaçları Önceden kestirmek”, “Yenilikçilik” ve “Cazibe” başlıkları üzerine yönlendiriliyor. Jüri üyeleri, en iyi 6 fikri seçecek ve yarışmacıya prototip üretme fırsatı sunacak. Ortaya çıkan çalışma 2019 Milano Tasarım Haftası’nda sergilenecek.
Lexus tasarımcının yanında
13.08.2018 - 03:51 | Son Güncelleme: 13.08.2018 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2013 yılında başlatılan Lexus Tasarım Ödülleri’nin 2019 başvuruları kabul edilmeye başlandı.
Etiketler : Lexus Tasarım Ödülleri,
575934 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/575934.aspx
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