Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ise sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon elektrikli araç satıldı. ABD pazarı da 900 bin adet civarında.

Avrupa’da sadece 6 ay içinde 195 bin elektrikli araç satışının gerçekleşti ki geçen yıla nispetle yüzde 42’lik artışa denk geliyor. Bu konuda lider Norveç, onu Almanya, İngiltere ve Fransa takip ediyor. Türkiye'de 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2 bin 263 elektrikli ve hibrit satıldı, bu yüzde 61,5 artış demek oluyor.