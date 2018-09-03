Çin’de ise sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon elektrikli araç satıldı. ABD pazarı da 900 bin adet civarında.
Avrupa’da sadece 6 ay içinde 195 bin elektrikli araç satışının gerçekleşti ki geçen yıla nispetle yüzde 42’lik artışa denk geliyor. Bu konuda lider Norveç, onu Almanya, İngiltere ve Fransa takip ediyor. Türkiye'de 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2 bin 263 elektrikli ve hibrit satıldı, bu yüzde 61,5 artış demek oluyor.
Elektrikli araçlar artık milyonlarca
03.09.2018 - 03:20 | Son Güncelleme: 03.09.2018 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medya takip ve raporlama ajansı PRNet’e göre Avrupa’daki elektrikli araç sayısı 1 milyonu aştı.
Çin’de ise sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon elektrikli araç satıldı. ABD pazarı da 900 bin adet civarında.
Etiketler : elektrikli araç,
578788 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/578788.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER