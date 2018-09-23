Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali ÇELİK

HANNOVER

Almanya’nın Hannover kentinde açılan ve 29 Eylül’e kadar sürecek 67. IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda, Türkiye’de üretilen modeller bir adım daha öne çıktı. “Transforming Transportation” sloganı ile fuarda yerini alan Daimler; bünyesindeki kamyon, otobüs, hafif ticari araçlar ve geleceğe ışık tutan yenilikçi çözümleriyle âdeta gövde gösterisi yaptı. Dünyanın ‘ilk’ yan dikiz aynaları olmayan, bunun yerine ‘MirrorCam’ adındaki kamera sistemine sahip yeni Mercedes-Benz Actros’un global lansmanı IAA’da gerçekleştirildi. Söz konusu kamyon; kaslı duruşu ve güçlü donanımı ile fuarda büyük ilgi gördü. Daimler Kamyon Grubu, IAA’da tamamen elektrikli eActros’u da ilk defa gözler önüne serdi. Araçta öne çıkan özellikler arasında, aks kafalarına yakın konumlandırılan iki adet 126 kW gücünde elektromotor dikkat çekiyor. Sistem, full şarj ile 200 km’ye kadar menzile imkân tanıyor. Bu araçta da yerini alan ‘MirrorCam’ kameralar, geniş bir görüş açısı sunarken, daha az alan kaplamadığı için sürücünün çapraz görüş açıları iyileşiyor. Diğer sürüş destek sistemleriyle birlikte çalışan Active Drive Assist ise, otonom sürüşe giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak beğeni topluyor. Geliştirilen tasarımı, elektronik sistemleri, Powershift3 şanzımanla birlikte sunulan yeni Actros’un yakıt tüketimi, yeni Economy+ sürüş modu sayesinde yüzde 5’e kadar tasarruf sağlıyor.

Bu arada Mercedes’in Citaro Hybrid modeli, “2019 Yılın Otobüsü” ve “2019 Sürdürülebilir Otobüs” ödüllerini alırken, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Tourismo RHD ise “2018 Uluslararası Otobüs Yarışması”nı kazandı.