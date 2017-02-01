Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter son zamanlarda genelde olumsuz gelişmelerle gündeme geliyor. Küçülme kararı ve bu doğrulta kapatılmasına karar verilen Vine akla ilk gelen haberler oluyor. Ancak bunların yanı sıra Twitter’ın kullanıcıların ilgisini yeniden çekebilmek adına ciddi adımlar atması gerekiyor.



Bu konudaki ilk çalışmayı Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey‘in kullanıcılarla birebir iletişime geçmesiyle görmüştük. Dorsey bu dönemde tweet düzeltmenin en çok talep edilen özellik olduğunu ve bunu en ideal şekilde gerçekleştirmek için çalıştıklarını dile getirmişti. Twitter ekibi şimdi bir başka probleme, mecrada sıkça karşılaşılan taciz ve hakaret içerikli tweetlere odaklanıyor.



Bu konuda ilk yorum Twitter’ın önemli isimlerinden Edward Ho tarafından yapıldı. Düşüncelerini “Twitter’ı daha güvenli bir ortam haline getirmek bizim asıl odağımız ve bunu gerçekleştirmek için her zamankinden daha hızlı çalışıyoruz. Söylediklerine kulak verdik. Geçtiğimiz sene gerektiği kadar hızlı hareket edemedik.



Şimdi bu çalışmaları haftalar veya aylarda değil, saatler ve günler içinde gerçekleştirmemiz lazım.” şeklinde ifade etti. Ardından Jack Dorsey de “Twitter’daki olumsuz içerikler için tamamen yeni bir yaklaşım ediniyoruz. Bu sürecin her aşamada daha açık ve gerçek zamanlı diyalog halinde olacağız.” sözlerini sarf etti.



Twitter gerçekten de olumsuz içerikler konusunda harekete geçmek için fazlaca geç kaldı. Şimdi bu problemin nasıl çözeleceğini merakla bekliyoruz. Asıl merak ettiğimiz kısım ise bu çözümün Twitter’ın durdurulmaz gibi görünen düşüşünün önüne geçip, geçemeyeceği…