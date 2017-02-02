Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook, Apple TV gibi set üstü kutu bir TV çözümü ve özel içerik sunmak için yeni bir uygulama geliştirme niyetinde.

Bazı kaynakların The Wall Street Journal sızdırdığı bilgiler, Facebook'un dev medya şirketleriyle lisans anlaşmaları yapmak için yoğun görüşmeler yürüttüğü yönünde.

Yeni platform, standart Facebook uygulamasının büyük ekranlı bir sürümünden çok daha fazlasını içerecek: Spor, diziler, en yeni filmler ve doğal olarak Facebook'ta yayınlanan en çarpıcı içerikler. Kısacası Facebook TV, tüm yönleriyle Apple TV'ye meydan okuyacak.

Fortune dergisi tarafından "Dünyanın en güçlü kadını" Facebook Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, "Facebook'un 5 yıl içerisinde yüzde yüz video içeriğine yoğunlaşacağını" açıklamıştı.