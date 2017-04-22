Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Düşük güçlü baz istasyonları Small Cell’leri yaygınlaştırma çalışmaları hız kazanıyor. Bina içlerindeki kör noktaların düşük maliyetle iyi çekim alanları haline getirilmesini sağlayan Small Cell’ler ile kapalı ortamlarda da kesintisiz iletişim sağlanacak. Small Cell’lerin yaygınlaştırılması amacıyla BTK koordinasyonunda operatörler ve kamu kurumları ortak çalışma başlatırken, KOBİ’ler de çalışmalara destek verecek. Bu kapsamda Ankara OSTİM organize sanayi bölgesinde haberleşme sektöründe üretim ve AR-GE faaliyeti gösteren KOBİ’lerle bir iş birliği programına başlanıldı. OSTİM’de yapılan ilk toplantıya 100’ü aşkın kişi ve KOBİ katıldı. Ayrıca OSTİM bünyesinde bir kümeleşme kurulması da hedefleniyor.

Elektronik Haberleşme Kanunu gereği, mobil altyapılarda kullanılan baz istasyonlarından alınan telsiz ücreti için de yeni bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Buna göre, AVM gibi bir çok kapalı ortamda Small Cell kurulumunun kolaylaştırılması için telsiz ücretlerinin altyapıya bağlı olması yerine abone sayısı gibi bir endekse göre belirlenecek.