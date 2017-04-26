Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google ana sayfasında yer alan "doodle"da, uzay aracının Satürn'ü görüntülemesi esprili şekilde anlatılıyor. Satürn'e gönderilen iki parçalı insansız uzay aracı, astronomlar Giovanni Cassini ve Christiaan Huygens'ın adını taşıyor. "Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.