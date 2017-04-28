Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ROKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yabancı müşterileri tarafından kullanılan topçu roketlerini, yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmeye devam ediyor. Firma, son olarak 122 ve 300 milimetrelik roketlerini güdümlü hale getirdi.Bu çalışmaların ürünlerinden Kaplan füzesi (TRG-300) ve silah sistemi, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.