ROKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yabancı müşterileri tarafından kullanılan topçu roketlerini, yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmeye devam ediyor. Firma, son olarak 122 ve 300 milimetrelik roketlerini güdümlü hale getirdi.Bu çalışmaların ürünlerinden Kaplan füzesi (TRG-300) ve silah sistemi, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.
İlk kez görücüye çıkacak! 120 km'den vuruyor
28.04.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ROKETSAN, son dönemde dikkati çeken ürünlerinden Kaplan füzesi (TRG-300) ve silah sistemini ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) tanıtacak.
Etiketler : ROKETSAN,Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı,Kaplan füzesi,
468637 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/468637.aspx
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