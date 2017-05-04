Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabartma noktalar mantığıyla çalışan saat, internete bağlanabiliyor, cep telefonuyla eşleştirebiliyor. Hafif alüminyum alaşımlardan üretilen saat, sadece 27 gram ağırlığında. Elektronik bir cihazla eşleşen ilk görme engelli kol saati özelliğini taşıyan cihaz, telefona gelen bildirimleri saat üzerinden aktarabiliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, görme engelliler için hayatı kolaylaştıracak tasarımlar üzerinde çalışıldığı ifade edilirken, kol saatinin yeni buluşların önünü açacağı belirtildi.

Fiyatı henüz belirlenmeyen saatin ön siparişleri alınmaya başlandı. İlk olarak Avrupa ve Amerika’da görücüye çıkacak saat, tüm dünyada satışa sunulacak.