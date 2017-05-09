Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Snapchat'te bulunan kişiye özel QR kod benzeri bir görsel ile hızlı profil ekleme özelliği Spotify'a da geldi. Spotify Codes olarak adlandırılan bu özellik sayesinde istediğiniz profile, albüme veya herhangi bir şarkıya kameranız aracılığıyla hızlıca erişebiliyorsunuz.

Özellikle arkadaş ortamlarında listelerin paylaşılmasını oldukça kolaylaştıracak olan bu güncellemenin, yeni albümlerin tanıtım görsellerinde de kullanılması bekleniyor. Shift deletenin haberine göre bakalım Spotify Codes, beklendiği gibi Spotify kullanımını daha pratik hale getirebilecek mi?