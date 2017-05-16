Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Geçtiğimiz cuma günü son 10 yılın en büyük virüs salgını yaşandı. WannaCry, WCry ve WannaCrypt0r 2.0 olarak adlandırılan ve solucan familyasından gelen virüs Microsoft’taki gedikleri kullanarak hızla yayıldı. İlk defa kendi kendine çoğalmayı başaran virüs bir makineden başka bir makineye sızdı. Dünya çapındaki saldırılardan başta şirketler olmak üzere 150 ülkede 200 bin bilgisayar etkilendi.

Fidye transferi için BItcoIn kullanıldı

Siber saldırı virüslü bir e-postanın tıklanmasıyla başladı. Otomatik olarak bilgisayara inen virüs bilgisayarın bağlı olduğu yerel ağa girdi. Buradan kendini diğer bilgisayara kopyalayan virüs, şirket dosyalarını şifreledi. Hackerlar deşifre karşılığında 300 ila 600 dolar arasında dolar fidye talep etti. Para transferi için de pek çok Bitcoin cüzdanı kullanıldı. Sadece cüzdanlardan birine şimdiden 23 para transferiyle toplam 4.266 Bitcoin (yaklaşık 7.500 dolar) gönderildi. Muhtemelen bu, soygunda elde edilen paranın küçük bir kısmını teşkil ediyor.



HER AN SALDIRIYA UĞRAYABİLİRSİNİZ

Bilgisayar kullanıcıları antivirüs programlarıyla bu küresel saldırından korunmuş olsalar da, aradan kaçabilecek veya kaza eseri karantinadan çıkabilecek tek bir e-posta bile kurumların tüm sistemlerini şifrelenme riskiyle baş başa bırakabilir. Ayrıca bir kullanıcının kasten veya kaza eseri zararlı bir linke tıklaması da kurum ve şirketleri tehlikeye atabilir.



Türkiye, global virüsün en çok hedef aldığı 14’üncü ülke

Ağırlıklı olarak kurumların hedef alındığı siber saldırıda en ağır hasarı Rusya, Tayvan ve Ukrayna aldı. Sayısal olarak daha az saldırıya maruz kalmasına karşın İngiltere de saldırılardan ağır şekilde etkilendi ve sağlık sistemi çöktü. Türkiye ise 150 ülke arasında en yoğun saldırıya maruz kalan 14’üncü ülke oldu. Virüsün yayıldığı ilk iki saat içerisinde Türkiye en çok etkilenen 3’üncü ülke konumundaydı. 12 Mayıs akşamı 8’inci sıraya oturan Türkiye, haftabaşı itibarıyla 14’üncü sırada yer alıyor. Öte yandan Fransız otomobil üreticisi Renault’un siber saldırıya hedef olması sebebiyle Bursa Fabrikası’nda üretim tedbir amaçlı olarak durduruldu. Renault çalışanları pazartesi ise yeniden işbaşı yaptı.



Ne yapmalı?

ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu virüse karşışu uyarılarda bulundu:

¥ Mutlaka güncel ve proaktif bir güvenlik yazılımı

kullanın.

¥ Tanımadığınız kişilerden gelen e-postalardaki ekleri açmayın. Ayrıca bildiğiniz ve güvendiğiniz birinden gelen e-mail içerisinde beklemediğiniz ve talep etmemiş olduğunuz bir ek varsa açmamanızı öneriyoruz.

¥ İşleri gereği sürekli farklı kişilerden e-posta alan iş arkadaşlarınızı uyarın. Örneğin muhasebe departmanları veya insan kaynakları departmanlarını.

¥ Verilerinizi düzenli olarak yedekleyin. Bu, tehdidin bulaşması durumunda; verilerinizi geri yükleyebilmenizi sağlayacaktır. Yedeklerinizi depoladığınız harici depolama aygıtlarını bilgisayarlara bağlı durumda bırakmayarak yedeklerinize de virüs bulaşma riskini ortadan kaldırın.



Dünyaca ünlü Hacker Pablos Holman: Geleceğimizi kurtarmak için hackliyoruz

Akıllı şehirlerin geleceğine yön veren World Cities Expo İstanbul’17’ye dünyaca ünlü hacker, teknoloji fütüristi ve mucit Pablos Holman damga vurdu. 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen “WorldCities Expo İstanbul’17”de ana konuşmacı olarak yer alan Holman, ülkelerin ve şirketlerin kendilerini savunmak için hacker’lara yatırım yapması gerektiğini böylece yeni savunma yöntemleri geliştirebileceklerini söyledi. Holman “Sıtma taşıyan sivrisinekler yılda milyonlarca yaşama mal oluyor. İşe aldığımız hackerlardan ilk olarak sıtma protokolünün önemli noktalarını hack’lemelerini istiyoruz. Çünkü pratikte mücadele metotları bulmamız gerekiyor. Kendi yolumuzu bulmalıyız. Biz de sinekleri lazerle buharlaştıran bir teknoloji geliştirdik. Geleceğimizi kurtarmak için geleceği hackliyoruz. Salgın hastalıklar için büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bilgisayarlarla tüm modellemeler üzerinde çalışıyoruz. Nükleer atıkla çalışan bir nükleer reaktör geliştirdik. Teknolojilerin var olan durumları radikal olarak değiştirme imkanı var. Bunu geleceğimiz için kullanmalıyız” dedi. 1.500’ü aşkın iş adamı ile 100’den fazla global ve yerel basın mensubunun izleyeceği World Cities Expo İstanbul’17’nin 5.000’i aşkın profesyonel tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.