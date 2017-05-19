Apple Inc, yaptığı açıklamada, düşük fiyatlı iPhone SE'yi Güney Hindistan'daki Bengaluru teknoloji merkezindeki sözleşmeli üreticinin tesisinde kurmaya başladığını söyledi. California merkezli Cupertino, Asya merkezli Çin'in satışlarında gecikme yaşanırken, dünyanın en hızlı büyüyen cep telefonu pazarında pazar payını yükseltmek için istekli. Apple, yapılan açıklamada, "Bengaluru'da az sayıda iPhone SE'nin ilk üretimine başlıyoruz" dedi ve telefonun bu ay yerel olarak satışa sunulacağını ekledi. Şubat ayında Reuters, Apple'ın Tayvanlı üretim ortağı Wistron Corp'un Nisan-Mayıs sonu veya Mayıs başında Hindistan'da iPhone SE'nin montajını yapacağını bildirdi.
iPhone SE üretimi başladı
19.05.2017 - 04:54 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 04:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Apple, Güney Hindistan'daki fabrikada iPhone SE'nin üretimine başladı.
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