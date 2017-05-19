Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple Inc, yaptığı açıklamada, düşük fiyatlı iPhone SE'yi Güney Hindistan'daki Bengaluru teknoloji merkezindeki sözleşmeli üreticinin tesisinde kurmaya başladığını söyledi. California merkezli Cupertino, Asya merkezli Çin'in satışlarında gecikme yaşanırken, dünyanın en hızlı büyüyen cep telefonu pazarında pazar payını yükseltmek için istekli. Apple, yapılan açıklamada, "Bengaluru'da az sayıda iPhone SE'nin ilk üretimine başlıyoruz" dedi ve telefonun bu ay yerel olarak satışa sunulacağını ekledi. Şubat ayında Reuters, Apple'ın Tayvanlı üretim ortağı Wistron Corp'un Nisan-Mayıs sonu veya Mayıs başında Hindistan'da iPhone SE'nin montajını yapacağını bildirdi.