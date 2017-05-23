Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijitalleşmeyle birlikte değişen tüketici profili mobil ödeme sistemleri, insansız kasa, dijital pazarlama gibi konularda yatırımları hızlandırıyor. Bu alanda yatırımlarıyla öne çıkan Ödeal da firmalara telefon kamerası üzerinden tahsilat yapma imkanı tanıyor. Cep telefonunu POS cihazına dönüştüren Ödeal’ın mobil uygulamasıyla işletmeler 1 liraya kadar tahsilat yapabiliyor. Bu şekilde Türkiye genelinde 17 bin işletmeye hizmet verdiklerini belirten Ödeal’ın kurucu ortaklarından Fevzi Güngör “İşletmeler Ödeal uygulamasını yükledikten sonra akıllı telefonlarının kamerasını kullanarak kredi kartından ödeme alabiliyor. Kameradan kredi kartındaki bilgiler okunup metne dökülüyor ve ödeme kaydı için sanal POS’a gönderiliyor. Sonrasında da pratik bir şekilde e-ticaret yapar gibi ödeme alınmış oluyor” dedi. Yıl sonuna kadar 50 bin işletmeye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Güngör “Türkiye’de kredi kartı pazarı 550 milyar lira. 550-600 milyar lira da nakit dönüyor. Bizim hedefimiz yeni kredi kartı kabul etmeye başlayan iş yerleri. Satıcı tarafında onların tahsilat yapmasını sağlıyoruz. Bu şekilde 1 liradan 20 bin liraya kadar tahsilat yaptırabiliyoruz. Aylık 7-8 milyon lira cirolara geldik. Yılı 200 milyon lira ile kapatırız” diye konuştu. Yazar kasa POS için de çalışma yaptıklarını belirten Güngör yakın zamanda hayata geçireceklerini bildirdi. Girişimci olmak isteyenlere tavsiyeler de bulunan Güngör şönları söyledi: Kaybedecek şeyi olan inovasyon yapamıyor. İnovasyonlar hep hayatta kalma mücadelesinde ortaya çıkar. Savaşlar en fazla inovasyon olduğu zamandır. Herkes inovasyon yapmak istiyor ama günün sonunda bunun yapılabilmesi için insanların düzen yıkılsa umurunda olmaması lazım. Girişimci güdülebilen bir şey değil. Siz girişimci yetiştiremezsiniz, denk düşürürseniz avlarsınız.