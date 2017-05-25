Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, daha hızlı internet için düğmeye bastı.

Apple, 5G’yi destekleyen çipler için Federal Communications Commission'a (Federal İletişim Komisyonu – FCC) başvurdu.

Başka bir deyişle, Apple'ın başvurusu ile şirketin 5G’yi destekleyen çipler ürettiği ortaya çıktı.

Business Insider'ın ulaştığı belgeler, bir izin niteliğinde. Apple, FCC tarafından açılan 28 ve 39 GHz bantlarını test amaçlı kullanmak için bir nevi izin istiyor.

Bu nedenle Apple'ın söz konusu projesi şu için sadece deneme aşamasında.