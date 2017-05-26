Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl Twitter, kullanıcıları için daha güzel ve mutlu edici bir Ramazan deneyimi yaşatmak amacıyla çeşitli adımlar atıyor, kullanıcıları pek çok yenilikle buluşturuyor. Bunlardan biri de Türkçe #Ramazan hashtag’i ile birlikte kullanılacak #Ramazan temalı emojiler.

#Ramazan paylaşımlarını daha eğlenceli hale getirmek için Ramazan temalı yeni emojiler, bu kutsal ay boyunca Twitter’da kullanılabilecek. Ramazan’ın kutlandığı diğer ülkelerde de kişiler kendi dillerinde hashtaglerle emojilere ulaşabilecek. Aşağıdaki hashtag’lerden herhangi birini Tweet’lerinize eklediğinizde bu ifadelerin yanında bir hilal işareti çıktığını göreceksiniz.

Kutsal ayın kültürel ruhunu yansıtan fener görseli ise geliştirilen emojilerden bir diğeri. “Fener” anlamına gelen “lantern”ı kullanarak hashtaglerinizle fener emojisini görebilirsiniz. #Ramadan_lantern hashtaginizle fener emojiniz Tweet’inizde belirecek.

Ramazan ayı için Twitter’da gerçekleşen yenilikler bunlarla sınırlı değil! Aynı zamanda #Ramazan’ı Scope’ta da kutluyoruz! Özel Scope kalpleri Ramazan ayı boyunca kullanımda olacak. Yayınınız başlığında aşağıdaki hashtag’lerden herhangi birine yer verin ve takipçileriniz ekrana tıkladığında kalplerin hilallere dönüşeceğini göreceksiniz.