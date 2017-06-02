Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil öncelikli dünya için modern doküman oluşturma amacı taşıyan Adobe Scan ile sadece akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak bir dokümanın dijital kopyasını elde edebiliyorsunuz. Birçok alternatifi olmasına rağmen Scan diğer Adobe uygulamalarıyla birlikte kullanıldığında çok daha işlevsel bir hale geliyor. Taranan dokümanları otomatik olarak Adobe Document Cloud'a yüklenebilmesi sayesinde bu dokümanlara tüm bilgisayar, telefon ve tabletlerden erişebiliyorsunuz.

Uygulama şirketin birleşik yapay zeka ve makine öğrenimi sistemi Adobe Sensei'den gücünü almakta. Dosyalarınızı Adobe Acrobat ile düzenlemeniz de mümkün ancak kötü haber dijitalleştirilmiş metinleri düzenlemek için Acrobat Pro DC'ye ödeme yapmanızın gerekmesi. İş ve okuldan PDF'lerinizi düzenlemenin maliyetiyse bu anlamda aylık 15 dolar.

Şu an için uygulamanın bazı eksikleri de yok değil. Adobe Scan'in bazı dokümanları tanımlayamadığı ya da basılı metin kutularını veya tabloları Shift deletenin haberine göre kesme eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Öte yandan uygulama yine de alışılagelmiş Adobe kalitesini taşıyor.